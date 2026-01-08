Mercato del lavoro, novembre 2025: segnali contrastanti e nuove tendenze.

- Advertisement -

A novembre 2025, il mercato del lavoro italiano presenta una dinamica complessa, caratterizzata da segnali contrastanti che delineano un quadro di transizione.

L’ISTAT rileva una diminuzione di 34.000 unità nel numero di occupati, portandolo a quota 24.188.000, con una conseguente flessione dello 0,1% nel tasso di occupazione, che si attesta al 62,6%.

Questo lieve arretramento mensile, pur non rappresentando di per sé una tendenza strutturale, segnala una potenziale fragilità in alcune aree del mercato.

Tuttavia, osservando la prospettiva annuale, emerge una crescita complessiva del 0,7% rispetto a novembre 2024, pari a un incremento di 179.000 occupati.

Questa apparente contraddizione trova la sua spiegazione nell’analisi più approfondita delle componenti che alimentano il dato aggregato.

La crescita annuale è principalmente trainata dall’aumento dei lavoratori con contratti a tempo indeterminato (+258.000), un segnale incoraggiante che suggerisce una maggiore stabilità e sicurezza per una parte della forza lavoro.

Parallelamente, si registra una crescita significativa degli autonomi (+126.000), indicando una vitalità nel tessuto imprenditoriale, con un numero crescente di persone che optano per forme di lavoro autonomo, spesso legate all’economia digitale e a nuove professioni.

Il quadro si completa con una diminuzione dei contratti a termine (-204.000), una variazione che, pur contribuendo a ridurre l’incremento complessivo dell’occupazione, potrebbe essere interpretata come una risposta a politiche volte a incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro precari in contratti più stabili, o come un riflesso di una domanda di lavoro meno incline a forme contrattuali temporanee.

È fondamentale considerare che questa sintesi di dati non rivela l’intera complessità del mercato del lavoro italiano.

Variazioni settoriali, disomogeneità territoriali e differenze demografiche (età, genere, livello di istruzione) giocano un ruolo cruciale nel determinare la reale situazione occupazionale.

Ad esempio, settori in rapida evoluzione come l’ICT e le energie rinnovabili potrebbero registrare incrementi di occupazione più significativi rispetto a comparti tradizionali.

Inoltre, l’analisi deve tenere conto dell’impatto di fattori esterni, come l’andamento dell’economia globale, l’inflazione e le politiche governative in materia di lavoro e welfare.

La capacità di adattamento del mercato del lavoro italiano a queste sfide sarà determinante per garantire una crescita sostenibile e inclusiva nel lungo periodo.

L’ISTAT continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione di questi indicatori per fornire una fotografia accurata e tempestiva della situazione occupazionale nel paese.