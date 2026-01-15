Mercato del lavoro OCSE: resilienza record nel terzo trimestre 2025.

- Advertisement -

Il panorama del mercato del lavoro nell’area dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha continuato a dimostrare una resilienza notevole nel terzo trimestre del 2025.

I dati recentemente pubblicati dall’OCSE rivelano una situazione di straordinaria robustezza, con tassi di occupazione e partecipazione che si mantengono su livelli senza precedenti.

Il tasso di occupazione, un indicatore chiave della salute economica di un paese, si è attestato al 70,3%, un valore che rappresenta un picco storico e che, significativamente, è rimasto invariato rispetto al periodo immediatamente precedente.

Questo dato suggerisce una stabilità profonda nel numero di persone attivamente impiegate all’interno delle economie OCSE, una situazione che contrasta con le incertezze macroeconomiche globali.

Parallelamente, il tasso di attività, che misura la percentuale di persone in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) che sono attivamente alla ricerca di un impiego o che già ne hanno uno, ha anch’esso raggiunto un valore record, pari al 74,1%.

Questo dato è particolarmente rilevante perché indica una forte propensione alla partecipazione al mercato del lavoro da parte della popolazione in età lavorativa, un elemento cruciale per la crescita economica sostenibile.

L’innalzamento e la stabilità di questi tassi, sia occupazione che attività, sollevano interrogativi interessanti e meritano un’analisi più approfondita.

Diversi fattori potrebbero essere alla base di questo scenario positivo.

Potrebbe trattarsi dell’effetto di politiche attive del lavoro, volte a favorire l’inserimento e il mantenimento nel mercato del lavoro, o di una demografia favorevole, con un rapporto adeguato tra popolazione attiva e inattiva.

Tuttavia, è essenziale considerare che questi dati, pur incoraggianti, non sono esenti da potenziali sfide.

La qualità dell’occupazione, la distribuzione dei posti di lavoro tra diversi settori economici e la sicurezza del lavoro rimangono aspetti cruciali da monitorare.

L’automazione, la digitalizzazione e le transizioni ecologiche potrebbero, nel lungo periodo, rimodellare il mercato del lavoro, richiedendo un continuo aggiornamento delle competenze e una flessibilità strutturale.

Inoltre, è importante valutare se questi tassi record nascondano disuguaglianze sottostanti, ad esempio differenze significative tra gruppi di popolazione in termini di genere, istruzione, età o area geografica.

Un’analisi disaggregata dei dati è fondamentale per identificare eventuali sacche di vulnerabilità e per mirare interventi di politica del lavoro mirati ed efficaci.

In sintesi, il terzo trimestre del 2025 si conferma un periodo di successo per il mercato del lavoro nell’area OCSE, ma richiede una vigilanza costante e un impegno continuo per garantire che questa prosperità sia inclusiva, sostenibile e in grado di affrontare le sfide future.