Mercato del lavoro: segnali di ripresa nel secondo trimestre 2025

Redazione

Nel secondo trimestre del 2025, il mercato del lavoro italiano mostra segnali di dinamismo, con un incremento significativo delle ore lavorate, delle unità impiegate e dei redditi da lavoro dipendente.
Questa ripresa, pur con sfumature settoriali, suggerisce un’evoluzione positiva nell’economia nazionale.
Secondo i dati preliminari elaborati dall’Istat, le ore lavorate hanno evidenziato una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.
Tale risultato, apparentemente modesto, necessita di un’analisi più approfondita, tenendo conto delle divergenti performance dei singoli comparti.

L’agricoltura, silvicoltura e pesca, un settore spesso volatile e influenzato da fattori climatici e stagionali, hanno subito una contrazione dello 0,6%, mentre le costruzioni hanno registrato un calo dello 0,3%, probabilmente legato a ritardi nell’implementazione di progetti infrastrutturali o a variazioni nel mercato immobiliare.

In contrapposizione, il settore industriale, cuore pulsante della produzione italiana, ha mostrato una robusta crescita dello 0,6%, riflettendo una maggiore domanda interna ed estera per i prodotti “Made in Italy”.

I servizi, un comparto sempre più rilevante nell’economia italiana, hanno contribuito alla crescita complessiva con un aumento dello 0,2%, indicando una vitalità nel settore terziario, che abbraccia attività come il turismo, l’assistenza sanitaria e i servizi finanziari.

L’aumento delle unità di lavoro, pari allo 0,2%, conferma l’evoluzione positiva del mercato del lavoro.

Anche in questo caso, la fotografia settoriale rivela un quadro complesso.

La diminuzione nell’agricoltura, silvicoltura e pesca dello 0,6%, e nelle costruzioni dello 0,1%, rispecchia una riduzione della forza lavoro in questi settori, potenzialmente legata a meccanismi di pensionamento, migrazione o alla ricerca di opportunità più remunerative in altri ambiti.

L’incremento nell’industria in senso stretto dello 0,6% indica una maggiore necessità di personale specializzato per soddisfare la domanda di produzione, mentre i servizi, con un aumento dello 0,2%, testimoniano la crescita dell’occupazione nel settore terziario.
Sul fronte dei redditi da lavoro dipendente pro-capite, la crescita complessiva dello 0,9% rappresenta un segnale incoraggiante per il potere d’acquisto dei lavoratori.

L’apparente lieve contrazione nell’agricoltura dello 0,1% non compromette il quadro positivo, grazie agli incrementi più significativi registrati in altri settori.
In particolare, l’industria ha contribuito in modo determinante con un aumento dello 0,6%, a sottolineare l’importanza di questo settore per la crescita salariale.
Un risultato notevole è stato ottenuto nel settore delle costruzioni, con un aumento del 2%, forse legato a progetti di riqualificazione urbana o a nuove costruzioni.
I servizi, con un aumento dello 0,9%, confermano la loro capacità di generare reddito per la forza lavoro.
È fondamentale sottolineare che questi dati rappresentano un’istantanea di un momento specifico e che l’evoluzione futura del mercato del lavoro dipenderà da una serie di fattori, tra cui l’andamento dell’economia globale, le politiche governative e l’innovazione tecnologica.

Ulteriori analisi saranno necessarie per comprendere appieno le implicazioni di queste tendenze e per sviluppare strategie volte a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

