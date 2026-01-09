Mercedes CLA Auto dell’Anno 2026: l’eccellenza sfida il futuro.

- Advertisement -

La giuria europea di Car of the Year, composta da sessanta giornalisti automobilistici provenienti da ventitrè nazioni, ha sancito l’apice di un percorso innovativo e distintivo: la Mercedes-Benz CLA si è aggiudicata il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2026, accumulando un punteggio complessivo di 320 punti.

Un risultato che testimonia un’evoluzione progettuale e tecnologica capace di conquistare l’attenzione di esperti e appassionati.

La vittoria della CLA, tuttavia, non deve oscurare il valore delle altre contendenti, ciascuna rappresentante un approccio differente alla mobilità del futuro.

La Škoda Elroq si è distinta con 220 punti, incarnando la filosofia pragmatica e accessibile del brand ceco, focalizzata sull’ottimizzazione dello spazio e sulla funzionalità senza compromessi.

La sua presenza tra i finalisti sottolinea l’apprezzamento per un design intelligente e un’esperienza di guida confortevole, elementi chiave per un pubblico sempre più esigente.

La Kia EV4, con 208 punti, ha incarnato l’audacia e la visione futuristica del marchio coreano, portando avanti un’offerta elettrificata che unisce prestazioni, autonomia e un design accattivante.

La sua candidatura evidenzia l’importanza crescente dei veicoli a zero emissioni e l’impegno dell’industria automobilistica verso una mobilità più sostenibile.

La Citroën C5 Aircross, con 207 punti, ha rappresentato l’eleganza e il comfort distintivi del marchio francese, proponendo un’esperienza di guida incentrata sul benessere del conducente e dei passeggeri.

Il suo punteggio riflette l’apprezzamento per soluzioni innovative pensate per ridurre lo stress e migliorare la qualità del viaggio.

La Fiat Grande Panda, con 200 punti, ha incarnato il ritorno a un’icona, reinterpretata in chiave moderna e sostenibile.

Il suo successo dimostra la capacità di un marchio storico di reinventarsi, preservando l’eredità e abbracciando le nuove tendenze.

Infine, la Dacia Bigster, con 170 punti, ha rappresentato l’audace tentativo di offrire un SUV di grandi dimensioni con un rapporto qualità-prezzo impareggiabile, un approccio che sfida le convenzioni del mercato e apre nuove opportunità per un pubblico più ampio.

La Renault 4, con 150 punti, ha simboleggiato un ritorno al passato, reinterpretato in chiave contemporanea, una celebrazione di un’icona che ha segnato la storia dell’automobile.

L’assegnazione del titolo a Mercedes-Benz CLA, dunque, non solo celebra un’eccellenza ingegneristica, ma anche il vibrante panorama dell’industria automobilistica europea, un ecosistema in continua evoluzione che guarda al futuro con innovazione, sostenibilità e una profonda attenzione alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

La competizione tra queste vetture è la prova tangibile di come la ricerca di soluzioni innovative e design distintivi stia plasmando il futuro della mobilità.