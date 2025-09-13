Microsoft e UE: accordo siglato per Teams, più concorrenza.

La Commissione Europea ha convalidato un complesso accordo con Microsoft, ponendo fine a un’indagine approfondita sull’integrazione di Microsoft Teams all’interno delle suite di produttività Office 365 e Microsoft 365.

L’esito, lungamente atteso, rappresenta un punto di svolta nel panorama dei servizi di collaborazione digitale, con implicazioni significative per la concorrenza e la libertà di scelta delle imprese.

L’indagine, avviata dalla Commissione, sollevava preoccupazioni relative a un potenziale abuso di posizione dominante da parte di Microsoft.

L’integrazione di Teams, un servizio di comunicazione unificato, all’interno delle suite di applicazioni aziendali, offriva a Microsoft un vantaggio competitivo ingiustificato, potendo limitare l’accesso e l’interoperabilità con piattaforme concorrenti.

Questa situazione rischiava di soffocare l’innovazione e di penalizzare le aziende che optavano per soluzioni alternative.

Per placare le preoccupazioni dell’Antitrust, Microsoft ha presentato una serie di impegni vincolanti.

Questi includono la disponibilità di versioni delle suite Office 365 e Microsoft 365 prive dell’integrazione di Teams, offerte a prezzi più accessibili.

Questa opzione consentirà alle aziende che preferiscono utilizzare soluzioni di collaborazione diverse da Teams di non essere costrette a pagare per un servizio che non desiderano.

Un altro pilastro fondamentale dell’accordo riguarda la portabilità dei dati.

Microsoft si impegna a garantire che le aziende possano trasferire facilmente i propri dati da Teams a piattaforme concorrenti, senza incorrere in costi elevati o in difficoltà tecniche.

Questo principio di portabilità è essenziale per promuovere la concorrenza, consentendo alle aziende di cambiare fornitore di servizi senza perdere i propri dati e la propria cronologia di comunicazione.

Infine, l’impegno di Microsoft verso l’interoperabilità assume un’importanza cruciale.

L’azienda si è impegnata a rendere Teams più interoperabile con altri servizi di collaborazione, permettendo alle aziende di utilizzare una varietà di strumenti e piattaforme senza interruzioni o limitazioni.

Questo non solo facilita la scelta e la combinazione di servizi, ma stimola anche l’innovazione, incentivando i fornitori a sviluppare soluzioni che si integrano in modo efficiente con l’ecosistema più ampio.

La vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, ha sottolineato come questa decisione aprirà la strada a una maggiore concorrenza in un mercato cruciale per la trasformazione digitale delle imprese.

L’accordo non solo fornisce alle aziende la libertà di scegliere gli strumenti di collaborazione più adatti alle proprie esigenze, ma rafforza anche il ruolo della Commissione Europea nella tutela della concorrenza e nell’assicurare un mercato digitale equo e dinamico.

L’accordo con Microsoft rappresenta un precedente importante, segnalando la crescente attenzione delle autorità antitrust nei confronti delle pratiche commerciali delle grandi aziende tecnologiche e la volontà di promuovere un ambiente in cui l’innovazione e la scelta del consumatore siano al centro.