Mobilità elettrica a rischio: aziende chiedono garanzie all’Europa

L’accelerazione della transizione verso la mobilità elettrica si confronta con una delicata fase di revisione politica, testimoniata dalla recente missiva inviata a Friedrich Merz, leader del partito cristiano-democratico tedesco (CDU), da un’ampia coalizione di imprese globali.

Questo fronte comune, composto da oltre duecento attori chiave del settore, spazia dalle case automobilistiche all’avanguardia, come la svedese Volvo, agli operatori energetici leader, tra cui le italiane A2A ed ERG, le spagnole Iberdrola ed EDP, fino a giganti della sharing economy come Uber.

La lettera rappresenta un segnale forte e inequivocabile: le aziende, che hanno investito ingenti risorse nella ricerca, sviluppo e produzione di veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica e tecnologie correlate, temono una revisione che comprometta l’ambizioso obiettivo europeo di eliminare la vendita di auto a combustione interna a partire dal 2035.

La decisione dell’Unione Europea, sebbene accolta con favore da molti, ha generato resistenze politiche, soprattutto in Germania, dove l’industria automobilistica tradizionale, fortemente legata ai motori a combustione, esprime preoccupazioni riguardo alla competitività e alla capacità di adattamento al nuovo scenario.

La revisione del regolamento, prevista nei prossimi mesi, potrebbe aprire la strada a deroghe o a una sua attenuazione, con conseguenze potenzialmente devastanti per gli investimenti già effettuati e per il percorso verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

Il messaggio delle aziende non è solo un appello alla stabilità politica, ma anche un’affermazione della propria responsabilità ambientale e della crescente importanza della mobilità elettrica per il futuro sostenibile del pianeta.

L’eliminazione graduale dei veicoli a combustione non è vista come un vincolo, ma come un’opportunità per stimolare l’innovazione, creare nuovi posti di lavoro e consolidare la leadership europea nel settore delle tecnologie pulite.

La pressione esercitata da questo consorzio di aziende sottolinea la complessità di un processo di transizione energetica di tale portata, che coinvolge interessi economici, implicazioni sociali e obiettivi ambientali.

Il dibattito in corso non riguarda solo il futuro dell’industria automobilistica, ma anche il ruolo dell’Europa nella lotta contro il cambiamento climatico e la sua capacità di guidare la transizione verso un modello economico più sostenibile.

L’esito della revisione del regolamento europeo diventerà quindi un indicatore cruciale dell’impegno reale dell’Unione Europea verso gli obiettivi di decarbonizzazione e della sua capacità di creare un ambiente stabile e prevedibile per gli investimenti a lungo termine nel settore della mobilità elettrica.