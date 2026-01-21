Moncler: Nuova Leadership, DNA Creativo Intatto

- Advertisement -

Riorganizzazione strategica in Moncler: l’avvento di una nuova leadership e la salvaguardia del DNA creativoMoncler, icona globale del lusso alpino, annuncia una significativa evoluzione nella sua governance, delineata per garantire una crescita sostenibile e una continua innovazione nel panorama del fashion. A partire dal 1° aprile 2026, Bartolomeo “Leo” Rongone assumerà il ruolo di Amministratore Delegato (CEO) del gruppo, segnando un punto di transizione cruciale per il futuro dell’azienda.

Questa nomina si inserisce in un quadro di visione a lungo termine, volto a professionalizzare ulteriormente la struttura manageriale, rafforzando le capacità operative e incrementando l’efficienza complessiva del business.

Rongone, figura di spicco nel mondo finanziario con una comprovata esperienza nella gestione di aziende internazionali e una profonda comprensione delle dinamiche del mercato del lusso, porta con sé una visione strategica mirata all’ottimizzazione delle risorse, all’espansione in nuovi mercati e all’implementazione di strategie di crescita mirate.

La sua leadership sarà fondamentale per guidare Moncler attraverso le sfide e le opportunità che caratterizzano un settore in continua evoluzione.

Nonostante l’ingresso di una nuova leadership esecutiva, Remo Ruffini, fondatore e anima pulsante del marchio, manterrà un ruolo centrale.

Ruffini, figura carismatica e ispiratrice che ha saputo trasformare Moncler da realtà locale a fenomeno globale, assumerà la carica di Presidente Esecutivo.

Questa decisione strategica sottolinea l’importanza di preservare l’identità e il patrimonio creativo che hanno reso Moncler un marchio desiderato in tutto il mondo.

Ruffini, in qualità di Presidente Esecutivo, continuerà a guidare la direzione creativa del gruppo, supervisionando le collezioni e mantenendo un ruolo attivo nella definizione della strategia aziendale.

L’approccio adottato da Moncler rappresenta un modello di transizione che bilancia la necessità di una gestione professionale con la salvaguardia del DNA creativo che ha contraddistinto il marchio fin dalla sua nascita.

La coesistenza di una leadership esecutiva focalizzata sull’efficienza operativa e di un Presidente Esecutivo che incarna la visione fondatrice, mira a garantire una continuità strategica e a consolidare la posizione di Moncler come leader indiscusso nel segmento del lusso alpino.

Questo passaggio generazionale, gestito con cura e lungimiranza, dovrebbe assicurare a Moncler la capacità di affrontare le sfide del futuro, rimanendo fedele alla sua eredità di eccellenza, innovazione e stile inconfondibile.

Si auspica che questa nuova configurazione dirigenziale favorisca un ulteriore sviluppo del brand, consolidando la sua presenza globale e ampliando il suo impatto culturale.