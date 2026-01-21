Moncler: Rongone CEO, Ruffini Presidente Esecutivo

- Advertisement -

Il Gruppo Moncler opera una significativa evoluzione nella sua leadership, annunciando la transizione verso una struttura organizzativa rafforzata con l’ingresso di Bartolomeo ‘Leo’ Rongone nel ruolo di Amministratore Delegato, effettivo dal 1° aprile 2026.

Questa decisione strategica segna un momento di passaggio generazionale e di ottimizzazione delle competenze, pur preservando la visione fondatrice che ha caratterizzato il successo del marchio.

Remo Ruffini, architetto di tale successo e figura chiave nella storia di Moncler, assumerà la carica di Presidente Esecutivo.

Questa evoluzione sottolinea l’impegno continuo di Ruffini verso il brand, garantendo la sua presenza attiva e determinante nell’orchestrazione della direzione creativa, elemento distintivo e inconfondibile di Moncler.

Ruffini manterrà, pertanto, un ruolo centrale nella governance, supervisionando le decisioni strategiche e vegliando sulla coerenza del marchio nel suo percorso di crescita e innovazione.

L’ingresso di Rongone, figura di comprovata esperienza nel settore del lusso, rappresenta un’iniezione di competenze manageriali orientate all’efficienza operativa e alla crescita del business.

Si prevede che Rongone si concentrerà sull’ottimizzazione dei processi interni, sull’espansione in nuovi mercati geografici e sulla gestione delle relazioni con i partner commerciali, rafforzando ulteriormente la posizione di Moncler nel panorama globale del lusso.

Questa riorganizzazione strategica non è solo una mera sostituzione di figure apicali, ma un atto deliberato volto a bilanciare la continuità creativa, incarnata da Remo Ruffini, con una leadership operativa dinamica e focalizzata sulla crescita.

Il passaggio di consegne, seppur graduale, mira a garantire una transizione fluida e a preservare l’identità unica di Moncler, alimentando al contempo la sua capacità di adattamento alle mutevoli dinamiche del mercato e alle aspirazioni di una clientela sempre più esigente.

L’obiettivo ultimo è consolidare il posizionamento di Moncler come icona di stile e innovazione, assicurando una crescita sostenibile e un futuro prospero per il Gruppo.

Si attendono quindi, con interesse, le prime azioni e strategie implementate da Bartolomeo ‘Leo’ Rongone, in collaborazione con Remo Ruffini, per delineare il prossimo capitolo di questa storia di successo nel mondo del lusso.