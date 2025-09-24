Nuova piattaforma da un miliardo per giovani imprenditori

A partire dal 15 ottobre, il Ministero del Lavoro, in sinergia con Invitalia, lancerà una piattaforma nazionale volta a catalizzare l’imprenditorialità autonoma e giovanile, rappresentando un investimento strategico per il futuro del tessuto economico italiano.

L’iniziativa, alimentata da un fondo di un miliardo di euro, non si configura semplicemente come un sostegno economico, ma come un ecosistema integrato destinato a coltivare e nutrire aspiranti imprenditori.

L’obiettivo primario è favorire l’emersione di nuove realtà imprenditoriali, abbracciando un ventaglio di forme giuridiche: dalla libera professione, con la creazione di studi specializzati, alle partnership tra professionisti, fino alle nascenti startup innovative.

Si tratta di un intervento mirato a contrastare la disoccupazione giovanile, stimolando la creazione di posti di lavoro e incentivando l’innovazione.

La piattaforma non si limita a fornire finanziamenti, ma offre un percorso di accompagnamento personalizzato.

Questo include programmi di formazione specialistica, progettati per fornire le competenze necessarie per affrontare le sfide imprenditoriali, dalla gestione finanziaria alla commercializzazione.

Il tutoraggio, affidato a professionisti esperti, sarà cruciale per fornire mentorship e supporto pratico durante le fasi cruciali della nascita e dello sviluppo aziendale.

Si punta a incentivare l’imprenditorialità non solo come alternativa all’impiego tradizionale, ma come motore di crescita e sviluppo.

L’attenzione alle startup innovative riflette l’importanza di sostenere progetti ad alto potenziale di crescita, capaci di introdurre nuove tecnologie e modelli di business nel mercato.

La piattaforma mira a superare le barriere che spesso ostacolano l’avvio di un’attività in proprio, come la complessità burocratica, la difficoltà di accesso al credito e la mancanza di competenze specifiche.

L’iniziativa si propone di creare un ambiente favorevole all’innovazione, alla sperimentazione e alla creazione di valore, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema economico nazionale e a creare opportunità concrete per le nuove generazioni.