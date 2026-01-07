Nuove Emissioni Obbligazionarie: Il Piano del Ministero

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente delineato una strategia di finanziamento che prevede l’affidamento a un consorzio di istituti bancari l’esecuzione di due operazioni di emissione obbligazionaria, cruciali per la gestione del debito pubblico italiano.
Si tratta di un’operazione complessa, strutturata in due tranche distinte, progettata per soddisfare diverse esigenze di mercato e diversificare le fonti di finanziamento.
La prima tranche concerne l’emissione di un nuovo titolo di stato di riferimento, un’emissione di una sostanzialmente si tratta