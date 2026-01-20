Oro ai massimi storici: supera i 4.700 dollari l’oncia.

- Advertisement -

L’oro continua a segnare nuovi orizzonti di valore, confermando la sua resilienza come bene rifugio in un contesto economico globale incerto.

Le quotazioni spot, che riflettono il prezzo dell’oro fisico pronto alla consegna, hanno superato la soglia dei 4.713,57 dollari l’oncia, registrando un incremento dello 0,91% e toccando un picco storico di 4.717 dollari.

Parallelamente, i contratti future sull’oro con scadenza febbraio sul Comex, il mercato delle borse merci di New York, hanno visto un’impennata del 2,59%, attestandosi a 4.714,60 dollari l’oncia.

Questa nuova escalation rientra in un trend rialzista più ampio, alimentato da una combinazione di fattori.

Innanzitutto, l’inflazione persistente in molte economie avanzate, sebbene in fase di rallentamento, spinge gli investitori a cercare alternative di valore che preservino il potere d’acquisto.

L’oro, storicamente riconosciuto come copertura contro l’erosione monetaria, beneficia di questa dinamica.

In secondo luogo, la geopolitica gioca un ruolo determinante.

Le tensioni internazionali, le guerre in corso e le incertezze politiche globali accrescono la domanda di oro come asset sicuro, in grado di offrire stabilità in tempi turbolenti.

La sua natura tangibile e la sua scarsa correlazione con le azioni azionarie lo rendono un’ancora di salvezza per i portafogli degli investitori.

Un ulteriore fattore di supporto è rappresentato dalla politica monetaria delle banche centrali.

Nonostante le recenti mosse di aumento dei tassi di interesse, la prospettiva di un possibile cambiamento di rotta, con la potenziale introduzione di tagli ai tassi nel corso del prossimo anno, alimenta le aspettative di una diminuzione del valore del dollaro americano, rendendo l’oro relativamente più conveniente per gli investitori che utilizzano altre valute.

Oltre agli investitori istituzionali, anche la domanda fisica di oro, proveniente da gioiellerie, banche centrali e privati, contribuisce a sostenere i prezzi.

Le banche centrali, in particolare, hanno intensificato i loro acquisti di oro negli ultimi anni, diversificando le loro riserve valutarie e riducendo la dipendenza dal dollaro.

L’oro, pertanto, non è semplicemente un metallo prezioso, ma un indicatore sensibile delle dinamiche economiche e geopolitiche globali.

La sua performance recente suggerisce una continua ricerca di sicurezza e stabilità in un mondo caratterizzato da incertezza e volatilità.

L’attenzione resta focalizzata sull’evoluzione dell’inflazione, sui movimenti delle banche centrali e sulle tensioni internazionali, elementi che continueranno a influenzare il percorso dei prezzi dell’oro nel breve e medio termine.