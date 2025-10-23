Pensioni Italiane 2024: INPS traccia un quadro a due velocità.

L’analisi recente dell’Osservatorio INPS dipinge un quadro complesso e a tratti preoccupante della situazione pensionistica in Italia nel 2024.

I dati rivelano una significativa polarizzazione nella distribuzione dei redditi da pensione, con una quota considerevole di pensionati che percepisce un sostegno economico al di sotto della soglia di mille euro mensili.

Questo dato, che interessa quasi il 28% dei 16,3 milioni di pensionati, solleva interrogativi sulla sostenibilità del sistema e sull’adeguatezza del reddito per una parte significativa della popolazione anziana.

La disomogeneità si acuisce quando si analizzano le fasce di reddito più basse, comprendenti coloro che percepiscono fino a 499,99 euro e coloro che si attestano tra 500 e 999,99 euro.

Insieme, queste due fasce rappresentano l’8,8% del totale degli importi erogati, evidenziando una concentrazione di risorse su una minoranza di pensionati in condizioni economiche più fragili.

Un elemento cruciale è la marcata disparità di genere.

Mentre il 21,4% degli uomini rientra nelle due fasce di reddito più basse, la percentuale di donne in questa situazione si eleva al 34,5%, traducendosi in quasi 2,89 milioni di persone.

Questa differenza sottolinea le persistenti disuguaglianze salariali nel corso della vita lavorativa, che si riflettono poi nei redditi da pensione.

Le donne, tradizionalmente penalizzate in termini di carriera e retribuzione, si trovano quindi ad affrontare maggiori difficoltà economiche durante la vecchiaia.

Al polo opposto, una ristrettissima élite di pensionati percepisce redditi elevati.

Solo 450.067 persone, pari al 2,8% del totale, godono di pensioni superiori a 5.000 euro mensili, contribuendo per il 10,2% del totale delle risorse erogate.

Questo dato esaspera la dicotomia tra i redditi più bassi e quelli più alti, evidenziando una concentrazione della ricchezza in una piccola percentuale di pensionati.

L’analisi dell’INPS non offre solo una fotografia della situazione corrente, ma anche un monito per il futuro.

La persistenza di redditi da pensione inadeguati, soprattutto tra le donne, pone serie sfide in termini di welfare e coesione sociale.

Saranno necessarie politiche mirate a ridurre le disuguaglianze, a garantire un adeguato sostegno economico per i pensionati più vulnerabili e a promuovere una maggiore equità nel sistema pensionistico italiano.

Considerare l’impatto demografico, l’evoluzione del mercato del lavoro e le aspettative di vita future è cruciale per garantire la sostenibilità e l’efficacia del sistema pensionistico nel lungo termine.