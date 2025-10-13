Plenitude entra nel gioco: nuova offerta fibra ultralarga per le famiglie.

Plenitude si proietta verso il futuro del digitale, irrompendo con una nuova offerta di servizi a banda ultralarga per il mercato residenziale italiano.

L’ingresso nel panorama della fibra ottica rappresenta una naturale estensione della strategia aziendale, volta a consolidare la sua posizione come fornitore energetico integrato, capace di accompagnare i consumatori in una transizione verso una maggiore sostenibilità e connettività.

L’offerta Fibra1, basata sulla tecnologia Fibra al 100% (FTTH – Fiber To The Home), garantisce velocità di connessione significativamente superiori rispetto alle tradizionali tecnologie, aprendo la strada a nuove esperienze digitali, dallo streaming in 4K al gaming online, fino al supporto di un numero crescente di dispositivi connessi in ambito domestico.

La disponibilità iniziale sarà concentrata nelle aree già servite da una rete di partner tecnologici consolidati, con l’ambizioso obiettivo di un’espansione progressiva e capillare su tutto il territorio nazionale nei prossimi mesi.

Questo movimento strategico va ben oltre la semplice fornitura di energia.

Come sottolinea Vincenzo Viganò, Head of Retail Market di Plenitude, l’evoluzione del mercato energetico richiede un approccio olistico e proattivo.

“Non ci limitiamo a fornire kilowattora,” afferma Viganò, “ma aspiriamo a diventare un punto di riferimento completo per le famiglie italiane, proponendo soluzioni integrate che rispondano alle loro esigenze complesse e in continua evoluzione.

”L’introduzione della Fibra ottica si inserisce in un contesto di profonda trasformazione digitale.

La crescente domanda di larghezza di banda, alimentata dalla diffusione di nuove tecnologie e modelli di consumo, impone agli operatori una capacità di innovazione costante.

Plenitude, con questa iniziativa, dimostra di voler rispondere a questa esigenza, posizionandosi come un attore capace di anticipare le tendenze del mercato e di offrire ai propri clienti un pacchetto di servizi sempre più completo e personalizzato.

L’offerta Fibra1 non è solo una questione di velocità, ma anche di affidabilità e stabilità della connessione.

L’infrastruttura FTTH, per sua natura, offre una maggiore resistenza alle interferenze elettromagnetiche e una latenza inferiore, elementi cruciali per un’esperienza online fluida e senza interruzioni.

La scelta di questa tecnologia sottolinea l’impegno di Plenitude a fornire servizi di alta qualità e a garantire la soddisfazione dei propri clienti.

In definitiva, l’ingresso di Plenitude nel mercato della fibra ottica rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di evoluzione aziendale, un passo verso un futuro in cui l’energia e la connettività si fondono per migliorare la vita delle persone e sostenere lo sviluppo sostenibile del Paese.