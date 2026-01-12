PNRR: Enti territoriali, ritardi iniziali e ripresa. Monitora la Corte dei Conti.

- Advertisement -

L’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) negli enti territoriali, oggetto di scrupoloso esame da parte delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, rivela un quadro complesso e tutt’altro che uniforme.

Sebbene la dinamica complessiva mostri segnali di miglioramento, persistono preoccupazioni relative al rispetto dei cronoprogrammi e alla capacità di erogare risultati tangibili entro i tempi stabiliti.

L’analisi, aggiornata al 28 agosto 2025, focalizzata sulla gestione finanziaria, l’andamento della spesa e la rendicontazione dei progetti, svela una situazione in evoluzione.

I dati relativi al rispetto dei cronoprogrammi indicano che, in una porzione significativa dei progetti esaminati, si sono manifestati ritardi iniziali.

Tuttavia, l’evoluzione più recente suggerisce una tendenza alla ripresa, con una compensazione dei ritardi accumulati, che lascia intravedere un’accelerazione nell’impegno dei soggetti attuatori per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questa accelerazione potrebbe essere il risultato di una maggiore focalizzazione, di un’ottimizzazione dei processi interni o di un’intensificazione del monitoraggio da parte delle autorità competenti.

In termini di avanzamento finanziario, il quadro è caratterizzato da un impegno di risorse pari al 59,2% dei complessivi 60,8 miliardi stanziati per gli interventi territoriali.

I pagamenti, sebbene significativi, si attestano appena al di sotto del 30% del costo totale, con una componente di risorse PNRR che supera il 32%, traducendosi in circa 15 miliardi di euro.

Un dato particolarmente rilevante è che quasi un terzo dei progetti finanziati con fondi PNRR (pari a 19,3 miliardi su un totale di 58,6) risulta completato, segno di una progressiva materializzazione degli investimenti.

È fondamentale sottolineare che l’efficacia complessiva del PNRR negli enti territoriali non dipende unicamente dal rispetto dei tempi e dalla spesa erogata, ma anche dalla qualità degli interventi realizzati e dalla loro capacità di generare impatti positivi e duraturi sul tessuto economico e sociale.

La Corte dei Conti continuerà a monitorare attentamente l’attuazione del PNRR, valutando non solo gli aspetti quantitativi, ma anche quelli qualitativi, per garantire che il Piano raggiunga pienamente i suoi ambiziosi obiettivi e contribuisca a costruire un futuro più resiliente e prospero per il Paese.

L’analisi futura dovrà concentrarsi anche sull’efficacia delle misure correttive intraprese a seguito delle prime valutazioni e sull’adattabilità del piano a eventuali cambiamenti imprevisti nel contesto geopolitico ed economico globale.