Reddito in rallentamento, risparmio in aumento: l’analisi ISTAT

Nel secondo trimestre del 2025, si registra un’attenuazione nel ritmo di crescita del reddito disponibile delle famiglie italiane, un fenomeno che, pur mantenendo la tendenza favorevole iniziata nel primo trimestre del 2023, segna una lieve deviazione rispetto ai mesi precedenti.

Tale rallentamento, tuttavia, non compromette il quadro generale di un miglioramento sostenuto del tenore di vita delle famiglie, risultato di una complessa interazione di fattori economici e demografici.

Parallelamente, un’altra tendenza significativa emerge con forza: l’incremento della propensione al risparmio, un dato che, pur procedendo con gradualità, si consolida in un andamento pressoché ininterrotto.

Questa dinamica, come evidenzia l’analisi dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), riflette una crescente prudenza da parte dei consumatori, alimentata da una percezione incerta sulle prospettive future e da un desiderio di costruire un cuscetto di sicurezza finanziaria.

L’attenuazione della crescita del potere d’acquisto, sebbene modesta, può essere attribuita a una combinazione di fattori.

L’inflazione, pur in calo rispetto ai picchi del 2022, continua a erodere una parte del reddito reale delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito.

Inoltre, l’aumento dei tassi di interesse, sebbene finalizzato a contenere l’inflazione, incide negativamente sul costo del credito, penalizzando i consumatori indebitati e frenando gli investimenti.

La propensione al risparmio, al contrario, è alimentata da diversi fattori.

Innanzitutto, la maggiore consapevolezza finanziaria, grazie anche alla diffusione di informazioni e strumenti di pianificazione del risparmio, spinge i consumatori a destinare una quota più consistente del proprio reddito al futuro.

In secondo luogo, l’incertezza geopolitica e le turbolenze sui mercati finanziari generano un clima di avversione al rischio, inducendo le famiglie a preferire la sicurezza del risparmio all’investimento in attività più rischiose.

Infine, l’invecchiamento della popolazione italiana, con una crescente percentuale di anziani che necessitano di una rete di sicurezza finanziaria, contribuisce a sostenere la propensione al risparmio.

L’interazione tra questi due fenomeni – il rallentamento della crescita del potere d’acquisto e l’incremento della propensione al risparmio – crea un quadro complesso per l’economia italiana.

Da un lato, la riduzione dei consumi potrebbe frenare la crescita economica nel breve termine.

Dall’altro, l’aumento del risparmio potrebbe favorire la creazione di capitale e sostenere gli investimenti nel lungo termine.

Le politiche economiche future dovranno tenere conto di queste dinamiche, cercando di bilanciare la necessità di stimolare la domanda interna con l’importanza di promuovere la stabilità finanziaria e la creazione di ricchezza.

Sarà fondamentale monitorare attentamente l’evoluzione di questi indicatori e adottare misure mirate per sostenere le famiglie più vulnerabili e favorire una ripresa economica sostenibile e inclusiva.

L’analisi ISTAT, pertanto, offre un elemento cruciale per orientare queste decisioni, delineando un quadro complesso che richiede un’attenta navigazione e un approccio olistico per garantire il benessere economico delle famiglie italiane.