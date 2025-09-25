ReS in Italia: Investimento a 29,4 miliardi, Crescita del 7,7%

Nel 2023, l’impegno finanziario delle imprese italiane verso la ricerca e sviluppo (ReS) ha raggiunto la cifra considerevole di 29,4 miliardi di euro.

Questo investimento, quantificabile in un incremento del 7,7% rispetto al 2022 a valori correnti, riflette una crescente consapevolezza strategica dell’importanza dell’innovazione per la competitività nazionale.

I dati, recentemente pubblicati dall’ISTAT, evidenziano come, pur in un contesto economico ancora segnato dalle ripercussioni della pandemia e caratterizzato da un’elevata inflazione post-pandemica, le aziende abbiano continuato a destinare risorse significative all’attività di ricerca e sviluppo.

L’intensità di ReS, intesa come rapporto tra la spesa in ReS e il Prodotto Interno Lordo (PIL), si attesta al 1,37% del PIL, un dato che, pur non registrando variazioni significative rispetto al 2022, suggerisce una sostanziale stabilità nella propensione all’innovazione del sistema produttivo italiano.

Questa costante, se da un lato può indicare una certa consolidazione delle strategie di investimento, dall’altro sollecita una riflessione sulla necessità di stimolare ulteriormente questa intensità per colmare il divario con i principali paesi innovatori a livello globale.

Analizzando più a fondo i dati, emerge un quadro complesso.

L’aumento nominale della spesa in ReS, trainato anche dall’inflazione, maschera potenzialmente dinamiche più sfumate all’interno dei diversi settori industriali.

È probabile, infatti, che alcune imprese abbiano intensificato il loro impegno nella ricerca, mentre altre, a causa delle difficoltà economiche post-pandemia, abbiano dovuto rivedere le proprie strategie di investimento.

Inoltre, è cruciale considerare che l’intensità di ReS, pur rimanendo stabile, non ci dice nulla sulla qualità e l’impatto delle attività di ricerca.

Investimenti in aree strategiche come la transizione ecologica, la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e le scienze della vita sono fondamentali per la crescita sostenibile e la creazione di valore nel lungo termine.

Il contesto di inflazione elevata del 2023 ha rappresentato una sfida significativa per le imprese, costringendole a gestire attentamente i costi e a valutare con maggiore rigore l’efficacia degli investimenti in ReS.

Questa situazione ha inoltre accentuato la necessità di politiche pubbliche mirate a sostenere l’innovazione, incentivando la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca e promuovendo la diffusione di nuove tecnologie.

In conclusione, la spesa in ReS nel 2023 testimonia un impegno continuo delle imprese italiane verso l’innovazione, ma richiede un’analisi più approfondita per comprendere le dinamiche sottostanti e individuare le aree di intervento prioritario per il futuro.

La stabilità dell’intensità di ReS rispetto al PIL suggerisce una necessità di politiche più incisive per innalzare il tasso di innovazione e garantire la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto globale.