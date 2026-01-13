Riforma ISEE 2026: Welfare più equo per le famiglie italiane.

- Advertisement -

A partire dal primo gennaio 2026, il panorama del welfare italiano subirà una riorganizzazione significativa con l’introduzione di un nuovo metodo di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questa revisione, sancita dalla Legge di Bilancio 2026, ambisce a una maggiore equità e inclusione sociale, in particolare a beneficio delle famiglie con figli, aprendo nuove opportunità di accesso a cruciali misure di sostegno.

La riforma non si limita a una semplice variazione numerica; rappresenta una profonda riflessione sul concetto di bisogno e sulla capacità del sistema di rispondere in maniera adeguata.

L’obiettivo primario è allineare più strettamente il welfare alle reali condizioni economiche delle famiglie, attenuando le distorsioni che, in passato, potevano ostacolare l’accesso ai benefici.

L’impatto di questa novità si estenderà a una vasta gamma di prestazioni socio-assistenziali, tra cui l’Assegno di Inclusione, progettato per supportare le famiglie in difficoltà, il Fondo di Supporto per la Formazione e il Lavoro, volto a promuovere l’inserimento lavorativo, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, un pilastro del sostegno alla genitorialità, il Bonus Asilo Nido, essenziale per conciliare lavoro e famiglia, le forme di supporto domiciliare, vitali per l’assistenza a persone non autosufficienti e il Bonus Nati, un aiuto concreto per le nuove famiglie.

Come sottolineato dal Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, questa riforma si colloca all’interno di una strategia ben definita che mira a un welfare più sensibile alle esigenze individuali, promuovendo l’equità e assicurando che le risorse siano distribuite in modo corretto ed efficace.

L’INPS si è proattivamente attivato per implementare questo cambiamento, avviando le procedure necessarie per la determinazione del nuovo ISEE con l’urgenza che l’operazione richiede.

Ciò mira a garantire che i cittadini possano beneficiare immediatamente di questo strumento fondamentale, semplificando l’accesso a una molteplicità di misure di sostegno e contribuendo a costruire un futuro più equo e inclusivo per le famiglie italiane.

La riforma non è quindi un mero aggiornamento normativo, ma un investimento nel capitale umano e nel benessere collettivo del Paese.