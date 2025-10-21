Rinnovamento al vertice ProSieben: Giordani CEO, Rajan CFO

Il gruppo televisivo tedesco ProSieben, pilastro del portafoglio media di MediaForEurope (MFE), ha annunciato una significativa ristrutturazione del suo vertice esecutivo.

L’operazione, finalizzata a rafforzare la strategia e l’efficienza operativa in un contesto mediatico in rapida evoluzione, vede l’assegnazione della carica di Amministratore Delegato a Marco Giordani, con effetto immediato.

Questa nomina segna una transizione importante, con Bert Habets, figura chiave nella guida del gruppo negli anni precedenti, che si trasferisce in un ruolo di consulenza strategica, mantenendo un legame con l’azienda e contribuendo con la sua esperienza.

La decisione riflette una volontà di combinare la continuità con l’introduzione di nuove prospettive e competenze.

Parallelamente, per garantire una gestione finanziaria solida e proattiva, Bob Rajan assume la posizione di Direttore Finanziario di MFE, subentrando a Martin Mildner, che lascia l’azienda in seguito a un accordo consensuale.

Rajan porta con sé un solido background e una visione chiara per ottimizzare le risorse finanziarie del gruppo, elementi cruciali per sostenere gli investimenti in contenuti originali, piattaforme digitali e innovazione tecnologica.

L’ingresso di Giordani e Rajan al vertice di ProSieben rappresenta una risposta strategica alle sfide del panorama mediatico contemporaneo, caratterizzato da una crescente competizione da parte delle piattaforme di streaming, dalla frammentazione dell’audience e dalla necessità di adattarsi rapidamente alle nuove abitudini di consumo dei contenuti.

Si prevede che Giordani, forte di una profonda conoscenza del settore e di un approccio orientato al risultato, guiderà ProSieben verso una maggiore focalizzazione sull’utente, ottimizzando l’offerta di contenuti e sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati.

La sua leadership si concentrerà anche sulla trasformazione digitale del gruppo, accelerando la transizione verso un modello di business sempre più incentrato sulla produzione di contenuti originali e sulla creazione di esperienze immersive per il pubblico.

L’operazione di rinnovamento del management di ProSieben sottolinea l’impegno di MFE nel rafforzare la sua posizione di leadership nel mercato televisivo europeo, puntando su una combinazione di talenti esperti e nuove figure chiave per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità di crescita nel settore media.