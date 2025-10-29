Rinnovo CCNL Assistenti Familiari: aumenti e tutela dei diritti

Il panorama del lavoro domestico in Italia si arricchisce di una significativa evoluzione con la stipula dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che regola la professione di assistente familiare.

Questa intesa, frutto di un complesso negoziato tra le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS e Federcolf, e le rappresentanze datoriali Fidaldo e Domina, interessa direttamente oltre 817.000 lavoratori e lavoratrici, delineando un percorso di miglioramento delle condizioni economiche e di tutela dei loro diritti.

L’accordo, destinato a prendere effetto a partire dal 1° novembre 2025, introduce una revisione strutturale dei minimi salariali, quantificata in un incremento di 100 euro lordi a regime per il livello medio BS.

Questo aumento va letto in connessione con una componente aggiuntiva di 135,75 euro, destinata a compensare la perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione nel periodo 2021-2025, come previsto dai parametri del contratto stesso, basati sull’indice ISTAT.

L’aspetto particolarmente rilevante del rinnovo contrattuale risiede nell’evoluzione del meccanismo di rivalutazione annuale dei minimi retributivi.

L’innalzamento dalla precedente soglia dell’80% a un più robusto 90% testimonia un impegno concreto a garantire una maggiore protezione del reddito dei lavoratori domestici, adeguandoli in modo più efficace alle fluttuazioni del costo della vita e alle dinamiche del mercato.

Questa revisione non si limita a una mera adeguazione monetaria; essa incarna una riflessione più ampia sulla dignità del lavoro domestico, spesso caratterizzato da precarizzazione e scarsa visibilità.

L’aumento del tasso di rivalutazione annuale segnala una maggiore sensibilità verso le peculiarità di questa professione, che implica un impegno fisico e mentale significativo, spesso svolto in contesti familiari complessi e a rischio di isolamento professionale.

L’accordo mira inoltre a rafforzare la professionalizzazione del settore, incentivando la formazione continua degli operatori e promuovendo standard qualitativi più elevati nei servizi offerti.

Si prevede un impatto positivo anche sulla percezione sociale del lavoro domestico, contribuendo a valorizzare il ruolo cruciale che queste figure ricoprono nell’assistenza alle famiglie e nella cura degli anziani e dei bambini.

L’intesa rappresenta un passo avanti verso un modello più equo e sostenibile per il settore, che tenga conto non solo delle esigenze economiche, ma anche del benessere e della qualità della vita di chi vi opera.