Ripresa economica italiana: segnali positivi a giugno 2025

A giugno 2025, l’economia italiana manifesta segnali di ripresa, con un incremento significativo del fatturato sia nel settore industriale che in quello dei servizi.

I dati, resi noti dall’ISTAT, evidenziano una ripresa mensile, sia in termini di valore che di volume, che contrasta con un quadro trimestrale più complesso.

Sebbene l’industria mostri un lieve arretramento congiunturale nel secondo trimestre, il settore dei servizi, al contrario, conserva una dinamica positiva, suggerendo una divergenza di percorsi e resilienza.

L’aumento del fatturato industriale a giugno si attesta all’1,2% in valore e all’1,9% in volume, un dato che riflette una potenziale inversione di tendenza dopo un periodo di incertezza.

La crescita è trainata principalmente dalla domanda interna, che registra un robusto incremento del 1,5% in valore e un’espansione del 2,7% in volume.

L’export, pur mantenendo un contributo positivo, mostra una crescita più contenuta, attestandosi allo 0,4% in valore e allo 0,2% in volume, indicando potenziali sfide nel contesto del commercio internazionale e la necessità di monitorare l’evoluzione dei mercati esteri.

Il settore dei servizi, invece, registra un aumento più moderato, pari allo 0,9% in valore e allo 0,5% in volume.

Questa performance, sebbene inferiore a quella industriale, riflette la diversificazione dell’economia italiana e la capacità di alcuni comparti, come il commercio all’ingrosso (+1,4% in valore e +1,3% in volume), di sostenere la crescita complessiva.

Anche gli altri servizi, pur con incrementi più contenuti (+0,3% sia in valore che in volume), contribuiscono positivamente al quadro generale, suggerendo una ripresa diffusa ma eterogenea all’interno del settore.

Analizzando i dati tendenziali, al netto degli effetti di calendario, il quadro si presenta ancora più incoraggiante.

L’industria registra un modesto aumento dello 0,3% in valore, mentre i servizi spiccano con una crescita significativa del 3,6% in valore.

Questo divario suggerisce una maggiore capacità di resilienza e adattamento del settore dei servizi rispetto a quello industriale, potenzialmente legato a cambiamenti strutturali nell’economia e alla crescente importanza dei servizi immateriali.

Tuttavia, considerando l’andamento del primo semestre dell’anno, emerge un quadro più sfumato.

Il fatturato industriale ha subito una contrazione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i servizi hanno registrato una crescita vigorosa, pari all’1,9% sia in termini di valore che di volume.

Questo dato sottolinea la persistenza di fragilità nel settore industriale e la necessità di politiche mirate a favorire la sua ripresa e modernizzazione, come investimenti in innovazione, digitalizzazione e formazione del capitale umano.

La performance positiva dei servizi, al contrario, suggerisce un ruolo sempre più cruciale nel sostenere la crescita economica complessiva e nel creare opportunità di lavoro.

La disamina complessiva sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita delle dinamiche settoriali per formulare politiche economiche efficaci e mirate.