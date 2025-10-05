Ristrutturi e tasse: l’Agenzia delle Entrate sotto controllo.

L’Agenzia delle Entrate ha avviato un’operazione di ricognizione su larga scala, focalizzata su circa 1.800 immobili oggetto di interventi di ristrutturazione qualificanti, con l’obiettivo primario di armonizzare i valori catastali con la realtà fisica e funzionale degli edifici.

Tale iniziativa, come delineato nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica, rappresenta una componente cruciale della più ampia revisione delle rendite catastali, mirata a garantire una più equa distribuzione del carico fiscale e a prevenire abusi nell’applicazione del Superbonus.

L’operazione si articola in una fase preliminare di verifica, che ha visto l’invio di circa 3.000 lettere di invito alla compliance.

Questi avvisi, indirizzati a proprietà catastalmente iscritte ma prive di rendita, rappresentano il primo passo di un processo più complesso.

L’obiettivo è quello di accertare la correttezza delle informazioni relative agli interventi eseguiti, valutandone l’impatto effettivo sull’efficienza energetica e sul miglioramento strutturale dell’edificio.

Il processo di verifica non si limita a una semplice analisi documentale.

L’Agenzia delle Entrate incoraggia attivamente la collaborazione dei contribuenti, sollecitando la presentazione di riscontri e documentazione aggiuntiva che possa supportare la corretta valutazione degli interventi.

In questo modo, si punta a minimizzare il rischio di errori e a garantire che la valutazione della rendita catastale rifletta accuratamente il valore reale dell’immobile.

I controlli, che si protraggono dal 2019, sono particolarmente rilevanti alla luce delle ingenti risorse pubbliche erogate attraverso il Superbonus.

La necessità di una verifica accurata nasce dalla volontà di assicurare la trasparenza e la correttezza dell’applicazione di questo incentivo fiscale, volto a incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale.

I risultati parziali, che indicano il completamento delle attività di controllo preliminare per il 60% degli immobili oggetto di verifica, suggeriscono un impegno significativo da parte dell’Agenzia delle Entrate nel perseguire gli obiettivi di questa operazione.

La corretta rivalutazione delle rendite catastali, basata su una verifica rigorosa degli interventi eseguiti, si configura come uno strumento fondamentale per la sostenibilità del sistema fiscale e per la promozione di una riqualificazione edilizia duratura e realmente efficace.

L’operazione testimonia, inoltre, una crescente attenzione alla conformità fiscale e alla necessità di allineare i valori catastali alla realtà del mercato immobiliare.