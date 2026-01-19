Sanità in bilico: spesa, disuguaglianze e futuro del SSN.

- Advertisement -

La recente esperienza pandemica ha amplificato e reso più evidenti le fragilità intrinseche del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando una geografia disomogenea nell’accesso alle cure e persistenti inefficienze operative.

Pur intravedendo segnali di ripresa e stabilizzazione, il sistema presenta ancora squilibri significativi, come documentato dalla Relazione alla Corte dei Conti sulla gestione dei servizi sanitari regionali.

L’analisi rivela una crescita considerevole della spesa pubblica per la sanità nel triennio 2022-2024, raggiungendo i 138,3 miliardi di euro.

Questo incremento, sebbene meno marcato rispetto al picco registrato nel 2022 (5,4%), mantiene una crescita annuale del 4,9% nel 2023, indicando una pressione finanziaria persistente sul sistema.

È cruciale notare come questa spesa, pur aumentando, si mantenga relativamente contenuta rispetto alla media europea, attestandosi tra il 6,3% e il 6,4% del Prodotto Interno Lordo, a fronte di una media continentale superiore, pari al 6,9%.

Tale discrepanza solleva interrogativi importanti.

Non si tratta semplicemente di un dato statistico, ma il riflesso di scelte politiche, modelli organizzativi differenti e livelli di efficienza variabile tra le diverse regioni italiane.

L’incidenza relativamente bassa sul PIL potrebbe essere interpretata come un’opportunità per investimenti mirati e innovativi, ma anche come un campanello d’allarme che segnala una potenziale sottostima delle necessità sanitarie e una conseguente carenza di risorse.

La Relazione della Corte dei Conti non si limita a quantificare la spesa, ma approfondisce le dinamiche regionali, evidenziando come l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari varino sensibilmente da una regione all’altra.

Queste disparità si manifestano in termini di tempi di attesa per visite specialistiche e interventi chirurgici, qualità dell’assistenza offerta, disponibilità di personale qualificato e infrastrutture tecnologiche.

La sfida che il SSN si trova ad affrontare non è quindi solo di natura finanziaria, ma soprattutto organizzativa e strutturale.

È necessario un ripensamento radicale del modello sanitario, che ponga al centro il cittadino e la sua salute, promuovendo la prevenzione, l’appropriatezza delle cure e l’integrazione tra ospedale e territorio.

L’innovazione tecnologica, l’utilizzo di strumenti di telemedicina e l’adozione di modelli di governance trasparenti e partecipativi sono elementi chiave per migliorare l’efficienza, l’equità e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

La pandemia ha agito da acceleratore, spingendo verso una riflessione urgente e un’azione decisa per un SSN più resiliente e capace di rispondere alle esigenze di salute della popolazione italiana.