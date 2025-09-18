Sciopero Ferrovie: Mobilitazione Nazionale il 22 Settembre

Un’agitazione sindacale di portata nazionale, promossa da diverse organizzazioni autonome, ha previsto uno sciopero che coinvolgerà l’intero personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La decisione, che si tradurrà in un’interruzione della normale operatività, si inserisce nel contesto più ampio di uno sciopero generale e avrà luogo nella giornata del 22 settembre, estendendosi dalle prime ore dell’alba fino alle ore 23:00.

Il Gruppo Fs ha ufficializzato l’evento attraverso un comunicato stampa, sottolineando l’importanza di informare i passeggeri e il pubblico riguardo ai potenziali disagi.

L’iniziativa sindacale si configura come un atto di protesta nei confronti delle attuali politiche aziendali, con rivendicazioni che spaziano dalle condizioni di lavoro e dalla sicurezza del personale, all’evoluzione del sistema ferroviario italiano e alla sua sostenibilità economica.

Questa mobilitazione non è un evento isolato.

Si colloca in un quadro di crescenti tensioni tra le rappresentanze sindacali e la dirigenza del Gruppo Fs, alimentate da anni di negoziati difficili e da un percepito distacco tra le esigenze del personale e le decisioni strategiche dell’azienda.

Le richieste avanzate dalle sigle sindacali autonome mirano a garantire un miglioramento concreto delle condizioni di lavoro, includendo interventi sulla retribuzione, l’organizzazione del lavoro e la riduzione del carico di lavoro, spesso percepito come eccessivo.

L’impatto dello sciopero sarà significativo, potenzialmente interessando tutte le aree operative del Gruppo Fs: trasporto ferroviario passeggeri e merci, manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, gestione delle stazioni e servizi ausiliari.

Si prevede una riduzione del servizio, con possibili cancellazioni e ritardi, con conseguenze dirette sulla mobilità di milioni di persone e sull’economia del Paese.

Il Gruppo Fs sta lavorando per minimizzare l’impatto dello sciopero, mettendo in atto misure di emergenza e pianificando servizi alternativi, laddove possibile.

Tuttavia, la completa garanzia della regolarità del servizio è considerata altamente improbabile.

L’auspicio è che le parti sociali riescano a trovare una soluzione negoziata nel più breve tempo possibile, per evitare ulteriori disagi e garantire la continuità del servizio ferroviario, un bene primario per il sistema Paese.

Il dialogo costruttivo e la ricerca di compromessi rappresentano la via più efficace per superare le divergenze e costruire un futuro sostenibile per il Gruppo Fs e per tutti i suoi dipendenti.