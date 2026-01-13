Sciopero taxi: l’Italia ferma, tassisti in rivolta contro Uber

- Advertisement -

Un’onda di protesta serpeggia oggi attraverso le principali città italiane, con un’astensione dal lavoro che rischia di compromettere la mobilità urbana e interurbana.

Un coordinamento nazionale di circa venti organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, unitario in questa mobilitazione, ha indetto uno sciopero che interessa, con intensità variabile, da Torino a Palermo, escludendo per il momento la regione dell’Umbria.

L’agitazione, che si protrarrà per quindici ore, dalle prime luci dell’alba fino alle ore serali, non è un evento isolato, ma l’espressione di un malcontento profondo e radicato nel settore del taxi.

I tassisti italiani rivendicano una seria revisione delle politiche governative in materia di trasporti, percependo un crescente depauperamento delle loro condizioni di lavoro e un’erosione dei diritti acquisiti nel corso di decenni.

Al cuore delle contestazioni vi è la pressione esercitata dalla concorrenza di piattaforme di ride-sharing come Uber e altre simili, accusate di operare in una zona grigia normativa che ne consente l’espansione a scapito delle aziende locali, gravate da oneri fiscali, burocratici e di sicurezza che le concorrenti esternalizzano o eludono.

Questo divario competitivo crea un’ulteriore pressione sui redditi dei tassisti, che si vedono costretti a competere in un mercato distorsivo e non paritario.

Le proteste non si limitano a una semplice rivendicazione salariale o contrattuale; esse riflettono una preoccupazione più ampia per la salvaguardia del lavoro, la tutela del servizio pubblico e la difesa di un modello di trasporto locale che garantisca qualità, sicurezza e trasparenza.

La presenza di multinazionali, spesso prive di radicamento territoriale e di responsabilità sociale, è vista come una minaccia alla sostenibilità del settore e alla sua capacità di fornire un servizio essenziale alla collettività.

A Roma, in particolare, si prevede l’intensificarsi delle proteste con l’organizzazione di presidi fissi in punti strategici della città, a testimonianza della determinazione dei manifestanti a far sentire la propria voce e a sollecitare un intervento governativo tempestivo e risolutivo.

La mobilitazione rappresenta, quindi, un campanello d’allarme per le istituzioni, chiamate a trovare un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la tutela dei diritti dei lavoratori, garantendo al contempo un servizio di trasporto locale efficiente e accessibile a tutti i cittadini.

La speranza è che il dialogo tra le parti possa riprendere in tempi brevi, per scongiurare ulteriori disagi e trovare soluzioni condivise che preservino il futuro del settore taxi italiano.