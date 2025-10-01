Settembre positivo per le auto: +4%, ma il 2024 resta in calo.

Il mercato automobilistico italiano, a settembre 2024, ha registrato un segnale incoraggiante, con 126.679 nuove immatricolazioni.

Questo dato evidenzia una crescita del 4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, suggerendo un possibile segnale di ripresa dopo un periodo di incertezza.

L’incremento, sebbene contenuto, rappresenta una variazione significativa in un contesto economico globale caratterizzato da volatilità e da una crescente sensibilità dei consumatori rispetto ai costi.

Tuttavia, analizzando l’andamento complessivo dei primi nove mesi del 2024, il quadro si presenta più complesso.

Le immatricolazioni totali, pari a 1.167.437 unità, hanno subito una contrazione del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questa flessione riflette le sfide strutturali che affliggono il settore, tra cui l’incertezza macroeconomica, l’aumento dei tassi di interesse, la transizione verso la mobilità elettrica e ibrida e le mutate abitudini di acquisto dei consumatori.

L’incremento di settembre, quindi, va interpretato con cautela, come un potenziale indicatore di un’inversione di tendenza parziale piuttosto che come una ripresa robusta e duratura.

Diverse dinamiche sono probabilmente all’opera.

L’effetto base, ovvero il confronto con un settembre 2024 particolarmente debole, potrebbe aver contribuito a gonfiare la percentuale di crescita.

Inoltre, incentivi governativi, seppur variabili nel tempo e nell’entità, hanno incentivato l’acquisto di veicoli nuovi, soprattutto quelli a basse emissioni.

La transizione verso veicoli elettrici e ibridi rappresenta un fattore cruciale.

Sebbene le vendite di auto elettriche siano in crescita, il mercato complessivo risulta ancora dipendente dai veicoli con motore a combustione interna, i quali, a loro volta, sono influenzati dalle politiche ambientali e dalle restrizioni alla circolazione nelle aree urbane.

L’adozione di nuove tecnologie e modelli di business, come il car sharing e l’abbonamento all’auto, sta inoltre rimodulando la domanda e i canali di acquisto.

L’analisi più approfondita dei dati, segmentati per tipologia di veicolo (elettrico, ibrido, benzina, diesel) e per area geografica, rivelerebbe ulteriori spunti di riflessione sulle dinamiche in atto.

Osservare l’evoluzione delle immatricolazioni nei prossimi mesi sarà fondamentale per confermare o smentire la tenuta della ripresa parziale segnalata dal mese di settembre e per valutare l’impatto delle future politiche governative e delle innovazioni tecnologiche sul mercato automobilistico italiano.

La capacità del settore di adattarsi a un contesto in rapida evoluzione sarà determinante per il suo futuro.