Sicilia, motore di crescita: l’isola supera l’Europa post-pandemia.

La ripresa economica post-pandemica ha delineato scenari divergenti a livello europeo, e la Sicilia emerge come un caso di resilienza e crescita inattesa.

Secondo le analisi della Confederazione Generale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cgia), l’isola italiana ha registrato la performance più vigorosa rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019, superando significativamente la media nazionale e molti paesi europei.

Mentre il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale dell’Italia nel suo complesso ha visto un incremento del 6,4% dal 2019 al 2025, una cifra già indicativa di una ripresa significativa, la Sicilia ha mostrato un dinamismo superiore.

Questo risultato, lungi dall’essere un mero dato statistico, riflette una complessa interazione di fattori strutturali, specificità settoriali e, in parte, una capacità di adattamento alle nuove dinamiche del mercato globale.

Il confronto con le principali economie europee evidenzia ulteriormente la posizione singolare della Sicilia.

La Francia, con una crescita del 5%, e la Germania, con un modesto aumento dello 0,2%, si trovano a distanza considerevole dalla performance siciliana.

Unico caso di paragonabile successo all’interno dell’Area Euro, la Spagna ha registrato un aumento del PIL del 10%, un dato elevato ma comunque inferiore all’impatto positivo che si sta osservando in Sicilia.

La media dei paesi dell’Area Euro, attestata al +6,2%, appare quindi meno rappresentativa della realtà isolana.

È cruciale analizzare le motivazioni alla base di questa crescita.

Sebbene un’analisi approfondita richieda l’esame dettagliato dei singoli comparti economici, è plausibile ipotizzare che il turismo, settore chiave per l’economia siciliana, abbia giocato un ruolo cruciale, beneficiando di una crescente domanda internazionale e di una riscoperta del patrimonio culturale e naturalistico dell’isola.

Inoltre, il sostegno pubblico, gli incentivi fiscali e le misure di liquidità introdotte a livello nazionale ed europeo potrebbero aver contribuito a mitigare gli effetti negativi della pandemia e a stimolare gli investimenti.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la crescita economica da sola non garantisce un progresso sostenibile.

Affinché la ripresa siciliana si traduca in un miglioramento duraturo della qualità della vita, è necessario affrontare sfide strutturali complesse, come il divario infrastrutturale, la disoccupazione giovanile e la necessità di promuovere l’innovazione e la digitalizzazione.

La crescita del PIL deve essere accompagnata da politiche mirate a rafforzare la competitività delle imprese, a favorire l’inclusione sociale e a proteggere l’ambiente.

Solo in questo modo la Sicilia potrà consolidare la sua posizione di motore economico per l’Italia e l’Europa.