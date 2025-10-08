mercoledì 8 Ottobre 2025
Sotto il Lusso: Inchiesta Tod’s Svela Sfruttamento e Ombre

Redazione Aosta
L’inchiesta sul caso Tod’s apre un vaso di Pandora che coinvolge il sistema del lusso italiano, con la Procura di Milano che indaga su un numero crescente di aziende – sei finora – sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità e il controllo delle filiere produttive.

La richiesta di amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod’s, pur escludendo l’indagine diretta sul gruppo, emerge da un quadro allarmante: un presunto mancato controllo che, colposamente, avrebbe facilitato pratiche di sfruttamento lavorativo.
L’indagine, incentrata sulla filiera di produzione, getta luce su una rete complessa di subappalti che si estende a realtà gestite da imprenditori cinesi.
Le condizioni di lavoro riscontrate in questi opifici – descritte in termini che evocano un passato industriale dimenticato – rivelano una drammatica disconnessione con gli standard contemporanei di dignità e sicurezza.

Ritmi di produzione spietati, pressioni continue e una sistematica negazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, sollevano l’ombra di forme di coercizione che ricordano, per gravità, il fenomeno della servitù.
Il caso Tod’s non è un’anomalia isolata, ma un campanello d’allarme che evidenzia una vulnerabilità intrinseca al modello di business del lusso, spesso basato sulla ricerca di costi minimi e sulla delocalizzazione della produzione in aree geografiche dove la regolamentazione del lavoro è più debole o applicata in modo superficiale.

La mera delega della produzione a terzi non esonera le aziende dal dovere di vigilare sulla conformità delle filiere ai principi etici e legali.

L’amministrazione giudiziaria richiesta rappresenta un tentativo di intervento urgente per tutelare i lavoratori e ripristinare l’ordine.
Ma la questione più ampia riguarda la necessità di una profonda riflessione sull’intero settore, promuovendo una maggiore trasparenza, rafforzando i controlli e incentivando pratiche di responsabilità sociale d’impresa che vadano oltre l’apparenza.

Il lusso, per mantenere la sua credibilità e il suo valore, non può più ignorare le condizioni di chi produce i suoi beni.

Si tratta di un imperativo etico, legale e, in definitiva, di sostenibilità.
L’inchiesta Tod’s potrebbe segnare un punto di svolta, obbligando il sistema del lusso a confrontarsi con le sue ombre e a ripensare il suo ruolo nella società.

Il futuro del lusso dipende dalla sua capacità di abbracciare un modello di sviluppo più equo e rispettoso dei diritti umani.

