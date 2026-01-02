SPID PosteID: Tariffa Annuale per la Sostenibilità del Servizio

- Advertisement -

Evoluzione del Servizio SPID PosteID: un Modello di Sostenibilità a Lungo TerminePoste Italiane ha annunciato una riorganizzazione del modello di offerta del servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), introducendo una tariffa annuale a partire dal secondo anno di attivazione.

Questa decisione, formalizzata attraverso una comunicazione di modifica unilaterale delle Condizioni di Servizio pubblicata sul portale PosteID, mira a garantire la sostenibilità economica del servizio e a supportare gli investimenti continui in sicurezza, innovazione e miglioramento dell’esperienza utente.

Il servizio SPID PosteID rimarrà gratuito per il primo anno, consentendo a tutti i cittadini di sperimentare i vantaggi dell’identità digitale pubblica senza oneri immediati.

Successivamente, per coloro che continuano ad utilizzare il servizio, sarà richiesto un contributo annuale di 6 euro.

Tale importo copre i costi operativi legati alla gestione del sistema, all’aggiornamento delle infrastrutture di sicurezza e alla fornitura di un’identità digitale affidabile e riconosciuta a livello nazionale.

Il versamento del contributo potrà essere effettuato in maniera agevole e diversificata, attraverso il portale online posteid.

poste.it, utilizzando una carta di credito o di debito, o direttamente presso gli uffici postali, garantendo così l’accessibilità a tutti gli utenti.

Questa evoluzione del servizio SPID PosteID si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sulla sostenibilità dei servizi digitali pubblici.

L’introduzione di una tariffa, pur contenuta, rappresenta un tentativo di bilanciare l’obiettivo di fornire un servizio essenziale per l’accesso ai servizi pubblici online con la necessità di assicurare un finanziamento stabile e adeguato nel tempo.

Si segnala che alcune categorie di utenti rimangono esenti dal pagamento del contributo annuale: i minorenni, i cittadini con almeno 75 anni di età, i residenti all’estero e i professionisti che utilizzano il servizio SPID PosteID nell’ambito della loro attività lavorativa.

Questa esenzione è volta a garantire l’inclusione digitale e a riconoscere le specifiche esigenze di queste categorie di utenti.

La decisione di Poste Italiane, pur potendo destare qualche perplessità, sottolinea l’importanza di un approccio responsabile e lungimirante nella gestione dei servizi digitali, con l’obiettivo di preservarne la qualità, l’affidabilità e la disponibilità nel lungo periodo.