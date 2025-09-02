Stage europei: riforma in arrivo per tutelare i giovani lavoratori.

L’orizzonte legislativo europeo si orienta verso una profonda riqualificazione del sistema di stage e tirocini, con l’obiettivo di elevare gli standard di tutela per i giovani lavoratori in formazione.

Il provvedimento, attualmente in fase di definizione presso la commissione Lavoro dell’Eurocamera e previsto per una votazione il 23 settembre, si configura come una direttiva volta a definire requisiti minimi di qualità applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

L’approvazione finale, auspicabilmente in plenaria durante la sessione di ottobre, segnerà un punto di svolta nella regolamentazione del mondo del lavoro, affrontando una problematica spesso caratterizzata da disparità e sfruttamento.

La relatrice, Alicia Homs, sottolinea l’urgenza di un intervento normativo a livello europeo, criticando la situazione attuale, definita un “territorio inesplorato” in cui molti datori di lavoro approfittano della vulnerabilità dei tirocinanti.

La direttiva non intende imporre una rigidità eccessiva, ma piuttosto fornire un quadro di riferimento solido e armonizzato, lasciando agli Stati membri la flessibilità di adattare le normative nazionali, arricchendole con misure di protezione aggiuntive.

Un aspetto cruciale del dibattito riguarda la definizione delle retribuzioni minime.

La proposta dei socialisti europei, considerata un pilastro fondamentale per garantire la dignità del lavoro di formazione, mira a integrare il nuovo testo con la direttiva europea sui salari minimi.

Questa scelta strategica consentirebbe di legare le retribuzioni degli stagisti ai livelli minimi già stabiliti a livello nazionale, creando un sistema di protezione coerente e progressivo.

L’obiettivo primario è assicurare che i diritti dei tirocinanti siano invariabilmente rispettati, indipendentemente dal Paese in cui svolgono la loro esperienza professionale, come ad esempio spostandosi dalla Spagna alla Francia.

La direttiva, dunque, non si limita a promuovere la retribuzione degli stage, ma aspira a delineare un ecosistema di formazione professionale più equo e trasparente.

Essa mira a rafforzare la posizione dei giovani lavoratori, fornendo loro garanzie fondamentali e promuovendo la crescita professionale in un contesto di rispetto dei diritti e di pari opportunità.

L’iniziativa rappresenta un investimento strategico nel futuro del lavoro europeo, con implicazioni significative per la mobilità professionale, la competitività del mercato del lavoro e la coesione sociale.

Il provvedimento si preannuncia come un segnale forte in un’Europa impegnata a costruire un futuro del lavoro più inclusivo e sostenibile.