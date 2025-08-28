Stellantis: Performance in calo nel mercato auto europeo occidentale

Il gruppo Stellantis registra una performance contrastante nel mercato automobilistico europeo occidentale (UE, EFTA e Regno Unito) durante il mese di luglio e nei primi sette mesi del 2024.

Sebbene il mercato complessivo mostri segnali di ripresa, il colosso automobilistico, frutto della fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA, fatica a mantenere la propria quota di mercato e a cavalcare l’onda positiva del settore.

A luglio, le immatricolazioni di Stellantis ammontano a 151.391 veicoli, un lieve decremento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo risultato si traduce in una contrazione della quota di mercato, che scende dal 14,9% al 13,9%, indicando una perdita di competitività rispetto ai concorrenti o una minore capacità di rispondere alle nuove dinamiche del consumatore.

L’andamento dei primi sette mesi del 2024 conferma questa tendenza: le immatricolazioni totali si attestano a 1.192.746 unità, con una flessione complessiva dell’8,1% e una conseguente riduzione della quota di mercato dal 16,4% al 15,1%.

Questa diminuzione, sebbene non drammatica, suggerisce la necessità per Stellantis di rivedere le proprie strategie di prodotto e di marketing per riconquistare terreno perduto.

Fattori come l’evoluzione delle preferenze dei consumatori verso modelli elettrici o ibridi, le nuove normative ambientali sempre più stringenti e le pressioni sui prezzi potrebbero aver contribuito a questo calo.

In parallelo, il mercato automobilistico europeo occidentale nel suo complesso ha mostrato una maggiore resilienza.

A luglio, le vendite totali hanno raggiunto 1.085.356 veicoli, registrando un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente.

Nei primi sette mesi del 2024, il numero di immatricolazioni si è mantenuto sostanzialmente invariato rispetto al 2024, attestandosi a 7.900.877 unità, secondo i dati forniti da ACEA (Associazione Costruttori Europei Automobili).

Questo dato, pur non indicando una crescita esponenziale, segnala una certa tenuta della domanda, nonostante le incertezze macroeconomiche globali e l’aumento dei costi delle materie prime.

L’analisi comparativa evidenzia come Stellantis stia navigando in un contesto di mercato in cambiamento, dove la capacità di innovazione, l’adattamento alle nuove tendenze di mobilità sostenibile e una gestione efficiente dei costi diventano fattori chiave per il successo.

La performance futura del gruppo dipenderà dalla sua abilità di interpretare i segnali del mercato e di implementare strategie mirate a rafforzare la sua posizione competitiva e a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.