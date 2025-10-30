Stellantis: Ricavi in crescita del 13% nel terzo trimestre 2025

Nel corso del terzo trimestre del 2025, il Gruppo Stellantis ha registrato una solida performance finanziaria, consolidando la sua posizione di leadership nel panorama automobilistico globale.

I ricavi netti hanno segnato un significativo incremento, raggiungendo i 37,2 miliardi di euro, un dato che riflette una crescita vigorosa del 13% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Questa espansione, ben al di sopra delle aspettative degli analisti, è il risultato di una strategia di crescita mirata, diversificata geograficamente e sostenuta da un portafoglio di marchi iconici.

La forza motrice di questa performance positiva è stata l’eccezionale dinamismo dei mercati nordamericano ed europeo allargato, insieme alla crescita in rapida ascesa delle regioni Medio Oriente e Africa.

Queste aree, caratterizzate da una crescente domanda di veicoli e da un’evoluzione delle preferenze dei consumatori, hanno contribuito in modo determinante alla crescita complessiva del Gruppo.

In contrasto, il Sud America ha presentato un andamento più contenuto, pur rimanendo un mercato strategico per il futuro.

Le consegne globali hanno raggiunto 1,3 milioni di unità, un dato che testimonia la capacità di Stellantis di soddisfare la domanda e di aumentare la propria quota di mercato.

L’incremento del 13% rispetto all’anno precedente, pari a 152.000 unità aggiuntive, è stato trainato principalmente dal Nord America, dove la stabilizzazione delle dinamiche degli stock rispetto al 2024 ha liberato un potenziale significativo.

Questa stabilizzazione, frutto di una gestione più efficiente della catena di approvvigionamento e di una maggiore prevedibilità della domanda, ha permesso di accelerare le consegne e di recuperare ritardi accumulati.

Al di là dei numeri, la performance di Stellantis nel terzo trimestre 2025 riflette una profonda trasformazione strategica in atto.

L’azienda sta investendo massicciamente in mobilità elettrica e connessa, con l’obiettivo di diventare leader in questi segmenti di mercato in rapida crescita.

L’introduzione di nuovi modelli elettrici e ibridi, abbinata a una forte attenzione all’esperienza del cliente, sta generando un crescente entusiasmo tra i consumatori e sta contribuendo a rafforzare l’immagine del brand.

Inoltre, l’attenzione alla sostenibilità, con l’impegno a ridurre le emissioni di carbonio lungo l’intera catena del valore, sta diventando un fattore sempre più importante nella scelta dei consumatori e sta posizionando Stellantis come un’azienda responsabile e orientata al futuro.

La solidità finanziaria dimostrata in questo trimestre fornisce una base solida per sostenere questi investimenti strategici e per affrontare le sfide del mercato con fiducia e determinazione.