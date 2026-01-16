Successione BCE: Eurogruppo al voto, futuro dell’euro in bilico.

- Advertisement -

Lunedì si apre una fase cruciale per il futuro assetto di governance della Banca Centrale Europea (BCE), con l’Eurogruppo chiamato a delineare il percorso per la successione di Luis de Guindos, il cui incarico di Vicepresidente si concluderà a fine maggio.

La scelta, lungi dall’essere una mera formalità, riflette dinamiche politiche ed economiche di ampio respiro e inciderà sulla direzione della politica monetaria nell’area euro.

Si presentano sei profili, ciascuno portatore di prospettive e priorità che rispecchiano il contesto economico e finanziario dei rispettivi Paesi: Mário Centeno (Portogallo), Mārtiņš Kazāks (Lettonia), Madis Müller (Estonia), Olli Rehn (Finlandia), Rimantas Šadžius (Lituania) e Boris Vujčić (Croazia).

L’analisi delle loro posizioni, oltre alle loro esperienze, si rivelerà determinante per comprendere le possibili traiettorie future per la politica monetaria europea.

È importante sottolineare che il ruolo dell’Eurogruppo, benché non formalmente votante, è di fondamentale coordinamento politico.

La sua funzione primaria è quella di agevolare il Consiglio, l’organo decisionale, nell’elaborazione di una raccomandazione indirizzata al Consiglio Europeo, il vertice che sancisce la nomina.

Questa procedura complessa evidenzia la delicatezza dell’equilibrio di potere all’interno dell’Unione Europea, dove la stabilità finanziaria richiede un consenso ampio e condiviso.

La conferma del candidato richiede il raggiungimento di una maggioranza qualificata rafforzata, un ostacolo significativo che impone un’elevata convergenza tra gli Stati membri.

Nello specifico, è necessario il sostegno di almeno il 72% dei Paesi dell’area euro, corrispondente ad un minimo di 16 su 21.

Tale soglia, elevata, testimonia l’importanza strategica del ruolo di Vicepresidente BCE e la necessità di una forte legittimazione politica per l’incarico.

Al di là delle singole candidature, la scelta innescherà un dibattito più ampio sulla necessità di riformare il processo decisionale della BCE, in modo da renderlo più trasparente e maggiormente rappresentativo degli interessi di tutti gli Stati membri.

Le diverse sensibilità economiche, dalle politiche di austerity a quelle più orientate alla crescita, si tradurranno in posizioni divergenti, rendendo la negoziazione particolarmente complessa.

La nomina non è quindi solo una questione di nomi, ma un momento cruciale per definire il futuro della governance economica europea.