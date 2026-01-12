UE-Mercosur: La visita di von der Leyen segna una svolta.

- Advertisement -

La visita di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, in Paraguay il 17 gennaio rappresenta un capitolo significativo nell’evoluzione delle relazioni commerciali tra l’Unione Europea e il Mercosur, un blocco economico composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

L’evento, formalmente sancito dalla firma dell’accordo commerciale, non è solo un gesto procedurale, ma simboleggia un percorso tortuoso, costellato di negoziati complessi e resistenze interne, culminato in questa fase di ratifica.

L’accordo, lungamente atteso, è il risultato di quasi vent’anni di trattative, un tempo che riflette la profonda diversità economica, politica e agricola tra le parti coinvolte.

Pur essendo presentato come un’opportunità di crescita per entrambi i blocchi, suscita un dibattito acceso e polarizzato.

Per l’Unione Europea, l’apertura a nuovi mercati in Sud America rappresenta un’occasione per rafforzare la competitività delle proprie industrie, stimolare le esportazioni e attrarre investimenti.

Il Mercosur, d’altro canto, aspira a diversificare le proprie relazioni commerciali, ridurre la dipendenza da partner tradizionali e favorire lo sviluppo economico dei suoi membri.

Tuttavia, le implicazioni dell’accordo sono ben più complesse della semplice apertura commerciale.

L’agricoltura emerge come il fulcro delle preoccupazioni.

L’importazione di prodotti agricoli sudamericani, in particolare carne bovina e soia, solleva timori per i produttori europei, in particolare quelli di Francia, Irlanda e altri paesi con una forte tradizione agricola.

Si teme una destabilizzazione dei prezzi e una riduzione dei redditi agricoli, con potenziali conseguenze sociali e ambientali.

Parallelamente, i paesi del Mercosur esprimono preoccupazioni riguardo alle barriere non tariffarie imposte dall’UE e alle condizioni di concorrenza potenzialmente sfavorevoli per le proprie industrie.

Il via libera espresso dai Paesi Ue a maggioranza, come annunciato dal ministro degli Esteri argentino Pablo Quirno, segnala una volontà politica di proseguire verso la ratifica, ma non esclude la persistenza di opposizioni e richieste di modifiche o salvaguardie.

La firma in Paraguay, scelta come sede simbolica, sottolinea l’importanza strategica del paese all’interno del Mercosur e il desiderio di rafforzare i legami con l’Unione Europea.

L’accordo commerciale UE-Mercosur non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni commerciali, protezionismo e rivalità geopolitiche.

Il suo successo dipenderà dalla capacità delle parti coinvolte di gestire le aspettative, affrontare le criticità e garantire una distribuzione equa dei benefici, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori.

La visita di von der Leyen segna dunque l’inizio di una nuova fase, carica di sfide e opportunità, per le relazioni tra l’Europa e il Sud America.