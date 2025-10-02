Vittoria dei lavoratori Amazon: il Tribunale di Bergamo dà ragione alla Fit-Cisl

Il Tribunale di Bergamo ha emesso una sentenza di notevole rilevanza nel contenzioso che contrappone la Fit-Cisl e Amazon Italia Transport, riconoscendo ai lavoratori il diritto a una retribuzione piena per le festività lavorate.

La decisione, frutto di un ricorso presentato dal sindacato, apre la strada a un risarcimento economico che potrebbe interessare fino a quindicimila lavoratori impiegati nel settore logistico di Amazon in Italia.

Questa pronuncia non si limita a una mera compensazione economica; essa solleva interrogativi fondamentali sull’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla corretta interpretazione delle disposizioni relative alle maggiorazioni per lavoro festivo.

Il sindacato Fit-Cisl aveva contestato la prassi aziendale che, a suo avviso, non garantiva l’integrazione salariale dovuta per le giornate festive, sottraendo così una componente essenziale del reddito dei lavoratori.

La sentenza del Tribunale di Bergamo rappresenta un punto di svolta.

Essa evidenzia la necessità di un’analisi più approfondita delle modalità di calcolo della retribuzione in Amazon Italia Transport, dove la pressione per la produttività e l’efficienza può portare a interpretazioni restrittive dei diritti contrattuali.

Il caso non riguarda solo una questione di pochi euro in più o in meno per i lavoratori; incide su un principio cardine del diritto del lavoro: la tutela del lavoratore e la corretta applicazione delle norme che ne disciplinano la retribuzione.

L’impatto potenziale della decisione va oltre il mero aspetto economico immediato.

Potrebbe infatti innescare una serie di azioni legali simili da parte di altri sindacati e lavoratori, ampliando la platea dei beneficiari e sollecitando un ripensamento generale delle pratiche aziendali in Amazon.

La Fit-Cisl ha salutato la sentenza come una vittoria per i lavoratori, sottolineando l’importanza di un sindacato forte e attivo nella difesa dei diritti.

Il caso Amazon Transport si pone ora come un esempio di come l’azione sindacale, supportata da un’interpretazione giuridica solida, possa contribuire a contrastare pratiche aziendali percepite come lesive dei diritti dei lavoratori e a promuovere un’applicazione più equa del contratto collettivo.

La questione solleva, in ultima analisi, interrogativi più ampi sul futuro del lavoro nell’era della gig economy e sulla necessità di un costante monitoraggio e aggiornamento delle norme che ne regolano le dinamiche.