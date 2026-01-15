ZTL: Riforma Urgente per Pagamenti Equi e Mobilità Sostenibile

- Advertisement -

Un’architettura di sistemi di pagamento per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e per la gestione del flusso dei veicoli commerciali urbani necessita di un ripensamento radicale, superando approcci frammentari e spesso inefficaci.

La definizione di un quadro normativo chiaro e tempestivo, concretizzato nell’imminente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sui massimali tariffari, rappresenta un passo cruciale, ma insufficiente a sé.

Si richiede un sistema che integri elementi di equità, sostenibilità economica e ottimizzazione del traffico.

L’attuale disparità di tariffe applicate in diverse città, spesso giustificate da criteri poco trasparenti, genera iniquità e disincentiva l’adozione di comportamenti virtuosi da parte degli operatori.

La frammentazione normativa ostacola la pianificazione aziendale e complica la logistica, penalizzando la competitività delle imprese.

Il nuovo approccio deve prevedere:* Massimali dinamici: Le tariffe non dovrebbero essere fisse, ma modulare in base a fattori quali l’orario, il livello di congestione, il tipo di veicolo (considerando le emissioni e le dimensioni) e la durata della permanenza.

Un sistema “pay-as-you-drive” per le merci, per esempio, potrebbe incentivare consegne più efficienti e ridurre il numero di veicoli necessari.

* Incentivi alla sostenibilità: Sconti o esenzioni per veicoli a basse emissioni (elettrici, ibridi, a metano) dovrebbero essere un elemento centrale, premiando gli operatori che investono in tecnologie pulite e contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria urbana.

* Integrazione con la mobilità multimodale: Il sistema di pagamento dovrebbe essere interoperabile con altre piattaforme di mobilità, consentendo agli utenti di combinare diverse modalità di trasporto (trasporto pubblico, car sharing, bike sharing) in modo semplice ed efficiente.

* Trasparenza e prevedibilità: Le tariffe, le regole di accesso e le modalità di pagamento devono essere chiaramente comunicate agli utenti, attraverso canali informativi accessibili e facilmente consultabili.

* Revisione periodica e flessibilità: Il quadro normativo deve essere soggetto a una revisione periodica, basata su dati reali e feedback degli utenti, per garantire la sua efficacia e adattabilità alle mutevoli esigenze del territorio.

* Definizione di standard tecnici: Per favorire l’interoperabilità tra i diversi sistemi ZTL, è necessario definire standard tecnici condivisi per le apparecchiature e i protocolli di comunicazione.

* Centralizzazione dei dati: Un sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati relativi all’accesso alle ZTL permetterebbe di monitorare l’impatto delle politiche di mobilità urbana, identificare aree di miglioramento e supportare decisioni più informate.

Il decreto Mit sui massimali tariffari rappresenta un punto di partenza, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di sviluppare un sistema di pagamento e gestione del traffico urbano integrato, flessibile e orientato al futuro, che tenga conto delle esigenze di tutti gli stakeholder e contribuisca a creare città più vivibili e sostenibili.