giovedì 2 Ottobre 2025
Rivoli
Celebrazione del rientro di Rivoli nel Centro Giolitti e presentazione iniziative per il Centenario

09 Ottobre 2025
21:00
09 Ottobre 2025
Incontro pubblico  mercoledì 9 ottobre 2025, alle ore 21.00, presso la Casa del Conte Verde, per celebrare il rientro della città nel Centro Giolitti e presentare ufficialmente le attività del Centenario.
L’iniziativa rappresenta un momento di rilievo istituzionale e culturale, riaffermando l’appartenenza di Rivoli a una rete che custodisce e diffonde l’eredità dello statista Giovanni Giolitti.

La prima parte della serata sarà dedicata alla presentazione del nuovo percorso condiviso con il Centro Giolitti.
Interverranno il presidente Paolo Bersani, il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo e il presidente dell’associazione La Meridiana Angelo Castagno. Il Sindaco Errigo ha sottolineato come il ritorno di Rivoli nel Centro Giolitti rafforzi un legame storico con una figura che fu non solo protagonista della vita politica nazionale, ma anche consigliere comunale in città per un decennio.

A seguire, il direttore scientifico del Centro, Pierangelo Gentile, insieme all’associazione La Meridiana, approfondirà il rapporto tra Giolitti e Rivoli, ricordando il suo impegno amministrativo tra il 1910 e il 1920. L’appuntamento del 9 ottobre inaugurerà un programma di iniziative che accompagneranno la comunità rivese nelle celebrazioni del Centenario, valorizzando la memoria storica e promuovendo nuove occasioni di partecipazione culturale.

Casa del Conte Verde La Casa del Conte Verde è un palazzo storico adibito a centro polifunzionale

Via Fratelli Piol, 8 - 10098 Rivoli (TO)
0119563020
casaconteverde@libero.it
