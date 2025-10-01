scrivi qui...
giovedì 2 Ottobre 2025
ItaliaPiemonteGrugliasco
Cura le tue piante con noi + Barattopiante

Gratuito

Data e ora evento

04 Ottobre 2025
09:00
04 Ottobre 2025
16:00

Sabato 4 ottobre prossimo dalle 9 alle 16 presso la sede del parco Porporati, in via Leone Tron 4, gli Ecovolontari di Grugliasco e La Terrà dà Buoni Frutti Aps presentano Cura le Tue Piante + Barattopiante e, in contemporanea il baratto di libri.

L’invito è a portare le proprie orchidee, i propri bonsai e altre piante in vaso: Paola, Marco e gli ortolani insegneranno a prendersene cura.

Le attività previste sono: rinvaso e potatura, sistemazione e baratto piante, eventuale sostituzione del vaso con materiale offerto a km 0 da Marco Bonsai.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Grugliasco.

Contatti

Viale Echirolles - 10095 Grugliasco (TO)
reteecovolontari@gmail.com
