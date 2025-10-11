Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna ospita un viaggio affascinante nella grafica giapponese. La mostra, intitolata “Graphic Japan”, ti porta alla scoperta dell’evoluzione di quest’arte, dal periodo Edo (1603-1868) fino ai giorni nostri. .
L’esposizione ti guida attraverso oltre 200 opere, tra stampe ukiyoe di maestri come Hokusai, libri, manifesti e oggetti d’artigianato. Un percorso suddiviso in quattro sezioni tematiche (Natura, Figure, Segno e Giapponismo contemporaneo) che svela l’influenza della grafica su ogni aspetto della cultura giapponese, dalla calligrafia al design, dalla moda al cinema, fino ai manga moderni.
Grazie a prestiti da prestigiose istituzioni come il Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” di Genova e la Dai Nippon Foundation, la mostra è il modo perfetto per prolungare in Italia le celebrazioni di Expo di Osaka 2025.