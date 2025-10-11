scrivi qui...
lunedì 13 Ottobre 2025
Citynotizie
Cityfood
ItaliaEmilia-RomagnaBologna
Arti sceniche e visive

Graphic Japan

Vivaticket

Data e ora evento

20 Novembre 2025
06 Aprile 2025

Descrizione

Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna ospita un viaggio affascinante nella grafica giapponese. La mostra, intitolata “Graphic Japan”, ti porta alla scoperta dell’evoluzione di quest’arte, dal periodo Edo (1603-1868) fino ai giorni nostri. .

L’esposizione ti guida attraverso oltre 200 opere, tra stampe ukiyoe di maestri come Hokusai, libri, manifesti e oggetti d’artigianato. Un percorso suddiviso in quattro sezioni tematiche (Natura, Figure, Segno e Giapponismo contemporaneo) che svela l’influenza della grafica su ogni aspetto della cultura giapponese, dalla calligrafia al design, dalla moda al cinema, fino ai manga moderni.

Grazie a prestiti da prestigiose istituzioni come il Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” di Genova e la Dai Nippon Foundation, la mostra è il modo perfetto per prolungare in Italia le celebrazioni di Expo di Osaka 2025.

- Pubblicità -
- Pubblicità -

Dettagli

BIGLIETTI (esclusa prevendita) in vendita su vivaticket.com Open: € 17,00 Ridotto Open: € 13,00 (promo Early Bird dal 12 giugno 2025) Intero: € 16,00 Ridotto: € 14,00 Ridotto over 65 (solo il mercoledì): € 14,00 Ridotto speciale studenti universitari: € 10,00 (lunedì, mercoledì e giovedì) Ridotto scuole: € 7,00

Contatti

Via dell’Archiginnasio, 2 - 40124 Bologna (BO)
0512757211
Sito internet

Altri eventi

Torino
Arti sceniche e visive
31 Ottobre 2025

Artissima

Via Giacomo Mattè Trucco, 70 - 10126 Torino (TO)
Chiama per info
Vivaticket
Roma
Film e media
15 Ottobre 2025

Festa del Cinema di Roma

Viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 Roma (RM)
Chiama per info
Passariano
Famiglia ed istruzione
11 Ottobre 2025

Confini: una mostra da Gauguin a Hopper

Stradone Manin, 10 - Codroipo (UD)
Chiama per info
Consultare

Recensioni

Lascia una recensione

Recensioni (0)

Questo evento non ha ancora ricevuto recensioni.
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved