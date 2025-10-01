scrivi qui...
giovedì 2 Ottobre 2025
LUOGO DELL'EVENTO
ItaliaPiemonteRivoli
Musica

ISOTTA TOM – quando l’indie pop incontra il soul

7,00 €

Data e ora evento

03 Ottobre 2025
21:00
03 Ottobre 2025
23:00

Descrizione

Venerdì 3 Ottobre alle 21:00 arriva all’Istituto di Via Capello la musica suadente e intima, ironica e fresca della cantautrice Isotta Tom: anima rock che si muove tra indie pop e contaminazioni soul, porta i suoi ultimi successi a pianoforte e voce, accompagnata alla chitarra da Giuseppe Rocca in un live unico e convolgente.

Dettagli

Istituto Musicale Città di Rivoli "Giorgio Balmas" Scuola di musica con vocazione popolare, aperta a tutti senza limiti di età o abilità. Le sue attività ed iniziative nascono come risposta ai bisogni di tipo musicale del territorio e degli utenti e sono realizzate per conto della Città di Rivoli.

Contatti

Via Capello, 3 - 10098 Rivoli (TO)
0119564408
rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it
Sito internet

