ISOTTA TOM – quando l’indie pop incontra il soul

Venerdì 3 Ottobre alle 21:00 arriva all’Istituto di Via Capello la musica suadente e intima, ironica e fresca della cantautrice Isotta Tom: anima rock che si muove tra indie pop e contaminazioni soul, porta i suoi ultimi successi a pianoforte e voce, accompagnata alla chitarra da Giuseppe Rocca in un live unico e convolgente.