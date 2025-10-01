scrivi qui...
giovedì 2 Ottobre 2025
LUOGO DELL'EVENTO
ItaliaPiemonteGrugliasco
Sport e fitness

La seconda edizione di Grurun

Gratuito

Data e ora evento

05 Ottobre 2025
09:30
05 Ottobre 2025
13:00

Descrizione

Appuntamento domenica 5 ottobre al parco Porporati con la seconda edizione di GruRun, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dalle Associazioni Grugliaschiamo APS e Iride Asd con il patrocinio della Città di Grugliasco. Il ricavato netto della manifestazione sarà devoluto all’Associazione “L’Isola che non c’è ODV”.

L’evento mira a promuovere i valori di sostenibilità, solidarietà e rispetto per l’ambiente coniugandoli con quelli legati allo sport e ad uno stile di vita sano e attivo, nonché ad arricchire la comunità locale, favorendo l’integrazione, la collaborazione e il potenziamento della rete dei contatti sociali.

Il verde e bellissimo parco Porporati sarà il luogo di ritrovo dei podisti.

Anche in questa edizione saranno 2 i percorsi della manifestazione. Un percorso più lungo di circa 10 km ed uno più corto di circa 6,5 km. Ambedue i percorsi consentiranno ai partecipanti di poter correre/camminare, attraversando molti parchi grugliaschesi e zone verdi della città, e trascorrere in compagnia una sana, attiva e piacevole mattinata.

Dettagli

Contatti

Viale Echirolles - 10095 Grugliasco (TO)
grurun@grugliaschiamo.org
Sito internet

