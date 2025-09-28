Torna anche nel 2025 la tanto attesa Ottobrata Zafferanese, giunta alla sua 45ª edizione, che si svolgerà ogni domenica del mese di ottobre nel centro storico di Zafferana Etnea, ai piedi dell’Etna. Considerata una delle manifestazioni enogastronomiche più rappresentative del Sud Italia, l’Ottobrata è un vero e proprio omaggio ai sapori e alle tradizioni siciliane.

La manifestazione celebra l’autunno con un ricchissimo percorso del gusto tra i prodotti tipici del territorio: miele dell’Etna, funghi, castagne, uva, mele, conserve, dolci e piatti caldi preparati secondo la tradizione, con attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Tutti i cibi saranno infatti serviti esclusivamente con stoviglie biodegradabili, nel rispetto dell’ambiente.

Oltre al mercato del gusto, l’Ottobrata propone un programma ricco di intrattenimento per tutte le età: musica dal vivo, spettacoli itineranti, mostre d’artigianato, esposizioni fotografiche, laboratori per bambini e appuntamenti culturali che coinvolgono tutto il borgo.

Un’esperienza multisensoriale che trasforma ogni domenica di ottobre in una festa collettiva, tra profumi di stagione, eccellenze locali e convivialità.