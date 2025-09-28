scrivi qui...
martedì 30 Settembre 2025
LUOGO DELL'EVENTO
ItaliaSiciliaZafferana Etnea
Enogastronomia

Ottobrata Zafferanese

Ingresso gratuito

Data e ora evento

05 Ottobre 2025
26 Ottobre 2025

Descrizione evento

Torna anche nel 2025 la tanto attesa Ottobrata Zafferanese, giunta alla sua 45ª edizione, che si svolgerà ogni domenica del mese di ottobre nel centro storico di Zafferana Etnea, ai piedi dell’Etna. Considerata una delle manifestazioni enogastronomiche più rappresentative del Sud Italia, l’Ottobrata è un vero e proprio omaggio ai sapori e alle tradizioni siciliane.

La manifestazione celebra l’autunno con un ricchissimo percorso del gusto tra i prodotti tipici del territorio: miele dell’Etna, funghi, castagne, uva, mele, conserve, dolci e piatti caldi preparati secondo la tradizione, con attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Tutti i cibi saranno infatti serviti esclusivamente con stoviglie biodegradabili, nel rispetto dell’ambiente.

Oltre al mercato del gusto, l’Ottobrata propone un programma ricco di intrattenimento per tutte le età: musica dal vivo, spettacoli itineranti, mostre d’artigianato, esposizioni fotografiche, laboratori per bambini e appuntamenti culturali che coinvolgono tutto il borgo.

Un’esperienza multisensoriale che trasforma ogni domenica di ottobre in una festa collettiva, tra profumi di stagione, eccellenze locali e convivialità.

Dettagli evento

Quattro domeniche d'autunno, quattro sagre per riscoprire i sapori dell'Etna. 5 | 12 | 19 | 26 Ottobre 2025

Contatti

Via Garibaldi 317 – 95019 Zafferana Etnea
0957082825
Sito internet

