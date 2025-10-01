Un segno di Gratitudine a Emilio Ghiggini

Il 4 ottobre 2025 si terrà la cerimonia di intitolazione di una targa commemorativa in onore di Emilio Ghiggini, già direttore didattico e dirigente scolastico del Circolo Didattico Rivoli 2, figura riconosciuta per il suo impegno innovativo nel campo dell’istruzione. L’iniziativa, dal titolo “Un segno di gratitudine”, avrà luogo alle ore 10:00 presso la Scuola Primaria “G. Rodari” di Rivoli in Via Pavia 11/A.

Alla cerimonia prenderanno parte la dirigente scolastica Ilaria Delle Grottaglie, il sindaco Alessandro Errigo, rappresentanti della comunità scolastica, delle associazioni locali e altre personalità istituzionali. L’evento sarà arricchito dall’esibizione del Coro dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” di Rivoli, a testimonianza del legame tra scuola, territorio e memoria collettiva.

L’intitolazione rappresenta un atto di riconoscimento nei confronti di Emilio Ghiggini per il contributo offerto alla crescita culturale ed educativa della città, rafforzando il valore della scuola come presidio di comunità e luogo di trasmissione della memoria.