martedì 28 Ottobre 2025
Data

05 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

ABITARE LO SPAZIO TRA LE COSE

SCRIVERE PER METTERE ORDINE NEL CAOS DEI FUTURI POSSIBILI

Quando un insegnante dice che l’allievo ha potenzialità ma non si applica sta facendo riferimento alla famosa coppia aristotelica potenza/atto che allude a uno spazio che separa la possibilità dalla realtà. Nel laboratorio esploreremo questo spazio con cui studenti/esse faticano oggi a fare i conti. E scopriremo come la scrittura sia il modo con cui mettere ordine e superare la paura del cambiamento ogni volta che il futuro ci appare come un foglio bianco.

A cura di SCUOLA HOLDEN, Torino in collaborazione con ITER

Intervengono Annalisa Ambrosio e Domitilla Pirro, Scuola Holden

Conduce Alessia Siciliano, Scuola Holden

QR Code

Luogo

Scuola Holden
49 Piazza Borgo Dora, 10152 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
