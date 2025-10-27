ABITARE LO SPAZIO TRA LE COSE

Quando un insegnante dice che l’allievo ha potenzialità ma non si applica sta facendo riferimento alla famosa coppia aristotelica potenza/atto che allude a uno spazio che separa la possibilità dalla realtà. Nel laboratorio esploreremo questo spazio con cui studenti/esse faticano oggi a fare i conti. E scopriremo come la scrittura sia il modo con cui mettere ordine e superare la paura del cambiamento ogni volta che il futuro ci appare come un foglio bianco.

A cura di SCUOLA HOLDEN, Torino in collaborazione con ITER

Intervengono Annalisa Ambrosio e Domitilla Pirro, Scuola Holden

Conduce Alessia Siciliano, Scuola Holden