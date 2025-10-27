ADOLESCENTI IN CERCA DI FUTURO

SEMINARIO

La psiche è sana se è aperta al futuro. Ma oggi il futuro è distopico. Tanto malessere adolescenziale prende origine da qui, dall’assenza di prospettive. Allora compito dell’adulto è sostenere la ricerca di futuro delle nuove generazioni. Lo stiamo facendo? Perché è così difficile allearci con questa loro domanda? Come far sì che non manchino il loro appuntamento con il mondo?

Intervengono Giovanni Abbate Daga, Università di Torino; Sara Greco, scrittrice; Rita Verzari, Associazione Area G, Torino

Conduce Valeria Buonomo, Centro Documentazione Pedagogica, Torino