“Animali Umani” – Spettacolo teatrale di Roberto Mercadini

Viviamo in un’epoca che ci definisce attraverso il lavoro, fino a dimenticare tutto il resto.

Con Animali umani, Roberto Mercadini ci riporta al punto di partenza: l’essere umano come animale che pensa, crea, sbaglia e racconta. Un viaggio vertiginoso e ironico nella nostra natura, dai riti antichi ai social, dal fuoco alle macchine, per ricordarci che dietro ogni mestiere, ambizione o crisi rimane la stessa domanda: chi siamo, davvero?

Con la sua voce poetica e visionaria, Mercadini trasforma il palco in uno spazio di consapevolezza collettiva.

Un momento per respirare, ascoltare e ritrovare la parte più semplice e viva di noi.