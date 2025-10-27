citynotizie
Data

23 Nov 2025

Ora

21:30 - 23:00

“Animali Umani” – Spettacolo teatrale di Roberto Mercadini

Mercadini trasforma il palco in un luogo di consapevolezza, dove ascoltare e riscoprire la parte più autentica di noi.

Viviamo in un’epoca che ci definisce attraverso il lavoro, fino a dimenticare tutto il resto.

Con Animali umani, Roberto Mercadini ci riporta al punto di partenza: l’essere umano come animale che pensa, crea, sbaglia e racconta. Un viaggio vertiginoso e ironico nella nostra natura, dai riti antichi ai social, dal fuoco alle macchine, per ricordarci che dietro ogni mestiere, ambizione o crisi rimane la stessa domanda: chi siamo, davvero?

Con la sua voce poetica e visionaria, Mercadini trasforma il palco in uno spazio di consapevolezza collettiva.
Un momento per respirare, ascoltare e ritrovare la parte più semplice e viva di noi.

Luogo

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
