martedì 28 Ottobre 2025
Data

05 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

ANIMARE IL LAVORO EDUCATIVO E DIDATTICO

PERCHE' CI SERVE L'ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE?

SEMINARIO

L’animazione sociale e culturale è una delle pratiche più efficaci per affrontare la complessità del lavoro educativo e sociale. È un approccio che genera partecipazione, attiva risorse, valorizza soggetti e territori, mettendo al centro relazione, esperienza condivisa, desiderio e cambiamento. Per questo è importante che innervi la didattica a scuola e le progettazioni educative.

Intervengono Michele Marmo, AssociAnimazione; Carlo Andorlini, Cultural Welfare Center; Miguel Belletti coop. soc. Vedogiovane, Borgomanero (No); Pietro Coerezza, Scuola in ABOF - Philo, Milano

Conduce Roberto Camarlinghi, Animazione Sociale

QR Code

Luogo

Centro Studi Sereno Regis
13 Via Giuseppe Garibaldi, 10122 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
