ANIMARE IL LAVORO EDUCATIVO E DIDATTICO

SEMINARIO

L’animazione sociale e culturale è una delle pratiche più efficaci per affrontare la complessità del lavoro educativo e sociale. È un approccio che genera partecipazione, attiva risorse, valorizza soggetti e territori, mettendo al centro relazione, esperienza condivisa, desiderio e cambiamento. Per questo è importante che innervi la didattica a scuola e le progettazioni educative.

Intervengono Michele Marmo, AssociAnimazione; Carlo Andorlini, Cultural Welfare Center; Miguel Belletti coop. soc. Vedogiovane, Borgomanero (No); Pietro Coerezza, Scuola in ABOF - Philo, Milano

Conduce Roberto Camarlinghi, Animazione Sociale