APPRENDERE SERVENDO LA PROPRIA COMUNITA’

Il Service-Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze sia sociali che, soprattutto, disciplinari) affinché gli allievi possano accrescere le proprie conoscenze e competenze mediante un servizio alla comunità. È dunque un modo di crescere come cittadini attivi che parte dal presupposto che la scuola è situata nella comunità e dialoga con essa.

Intervengono Sofia Fietta e Giulia Girardi, cooperativa sociale Adelante, Bassano del Grappa (Vi)

Conduce Tiziana Merzagora, Divisione Educativa, Comune di Torino