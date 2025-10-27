citynotizie
Data

05 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

APPRENDERE SERVENDO LA PROPRIA COMUNITA’

IL SERVICE LEARNING PER CRESCERE CITTADINI ATTIVI

Il Service-Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze sia sociali che, soprattutto, disciplinari) affinché gli allievi possano accrescere le proprie conoscenze e competenze mediante un servizio alla comunità. È dunque un modo di crescere come cittadini attivi che parte dal presupposto che la scuola è situata nella comunità e dialoga con essa.

Intervengono Sofia Fietta e Giulia Girardi, cooperativa sociale Adelante, Bassano del Grappa (Vi)

Conduce Tiziana Merzagora, Divisione Educativa, Comune di Torino

Luogo

Collegio San Giuseppe Torino
23 Via San Francesco da Paola, 10100 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
