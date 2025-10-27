BRINDISI – Viaggio tra Stelle e Pianeti al Planetario

💫☄️🌙 Vola tra le stelle ed esplora il Cosmo come mai prima d'ora nel nostro Planetario!

🌏🪐 Prenota il tuo biglietto, sdraiati comodo, allaccia le cinture e goditi il viaggio!🚀

Vieni alla scoperta dell'universo con esperti astrofili, all'interno di un incredibile planetario multimediale. Spettacoli realizzati interamente da noi con i più moderni simulatori, per un'esperienza realistica, emozionante, immersiva e formativa. Impara a conoscere il cielo, e vivi l'emozione di un viaggio nello spazio.

⏲ Spettacoli e Orari:

🌀 - "Le meraviglie del Cosmo," - Il nostro spettacolo più completo e immersivo.

Un viaggio coinvolgente tra gli oggetti più belli del cielo, alla scoperta di alcuni tra i fenomeni più affascinanti, lontani e estremi del cosmo, come nebulose, galassie, buchi neri, ammassi stellari. Questo è un viaggio per veri appassionati, sognatori e curiosi. Ci sarà infatti anche spazio per sognare a occhi aperti e ammirare la vastità del cosmo, fino a poggiare piede su lontani ed esotici mondi, là dove nessun planetario è mai giunto prima.

Sabato e Domenica

ore 16.00

ore 18.00

ore 20.00

🪐 - "Viaggio nel Sistema Solare" - Il primo approccio con l'astronomia per grandi e piccini, nonché il nostro spettacolo più innovativo e aggiornato, che abbiamo realizzato a settembre 2024

Un viaggio tra i pianeti e le principali lune del sistema solare, per vedere da vicino le loro caratteristiche e conoscere la loro storia. Visiteremo anche asteroidi e comete. Questo spettacolo è coinvolgente, affascinante e approfondito; tuttavia alcuni temi e argomenti sono adatti anche ai più piccoli, soprattutto se a scuola hanno già appreso qualcosa sui pianeti. Nel nostro planetario ve li mostreremo in modo immersivo in tutto il loro splendore, con viste mozzafiato e sorvoli radenti sulla loro superficie.

Sabato e Domenica

ore 15.00

ore 17.00

ore 19.00

ore 21.00

⌛️ Durata spettacolo: Proiezione 30 minuti (+ ulteriori spiegazioni e mostra di autentici meteoriti)

-- Costo del biglietto: 10€

-- Spettacolo adatto a grandi e piccoli

-- Età minima consigliata 5 anni

🧭 - Dove Siamo: Ci troviamo nella Scuola di Danza "Mamacita - Latin Dance School" in Via Spagna, 6, 72100 Brindisi BR

🖥 - Acquista online il biglietto qui su Eventbrite, oppure paga sul posto prenotando prima al numero 3775410715, oppure compila il modulo per essere ricontattato da noi.