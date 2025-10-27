citynotizie
martedì 28 Ottobre 2025
04 Nov 2025

15:00 - 17:30

CAMBIARE I PARADIGMI DELL’EDUCARE

DALL'IPERPROTEZIONE ALL'AUTONOMIA

SEMINARIO

Il futuro oggi spaventa soprattutto gli adulti – insegnanti, genitori, educatori – che per questo adottano spesso nella relazione educativa paradigmi iperprotettivi. Ma l’iperprotezione ha un inconveniente: non favorisce autonomia e responsabilità, né permette a chi è in crescita di fare esperienza e trovare il proprio posto nel mondo. Come ripensare/innovare i paradigmi educativi in questo mondo spaventoso?

Intervengono Marco Tuggia, pedagogista, Vicenza; Luca Cateni, cooperativa sociale Arimo, Milano; Lucia Portis, Università di Torino, Paola Zanini, Castello di Rivoli, Pier Paolo Inserra, Ass. Cante, Montevecchio di Fano (PU)

Conduce Roberto Camarlinghi, Animazione Sociale

Luogo

Biblioteca Pedagogica
285 Corso Francia, 10139 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
