CAMBIARE I PARADIGMI DELL’EDUCARE

SEMINARIO

Il futuro oggi spaventa soprattutto gli adulti – insegnanti, genitori, educatori – che per questo adottano spesso nella relazione educativa paradigmi iperprotettivi. Ma l’iperprotezione ha un inconveniente: non favorisce autonomia e responsabilità, né permette a chi è in crescita di fare esperienza e trovare il proprio posto nel mondo. Come ripensare/innovare i paradigmi educativi in questo mondo spaventoso?

Intervengono Marco Tuggia, pedagogista, Vicenza; Luca Cateni, cooperativa sociale Arimo, Milano; Lucia Portis, Università di Torino, Paola Zanini, Castello di Rivoli, Pier Paolo Inserra, Ass. Cante, Montevecchio di Fano (PU)

Conduce Roberto Camarlinghi, Animazione Sociale