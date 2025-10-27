Canavese in un Bicchiere - IV° Edizione

Se sei un amante del buon vino e di esperienze enogastronomiche, non puoi perderti la nuova edizione di "Canavese in un Bicchiere"!

Un'occasione unica per assaporare i migliori vini e alcune specialità della zona e in un ambiente accogliente e festoso.

Un'esperienza da condividere con gli amici e con la famiglia, dove potrai scoprire i segreti di queste prelibatezze locali.

Non mancare, ti aspettiamo!